Un male incurabile spegne il sorriso di Sara, aveva solo 32 anni

Ruda piange Sara Zanolla, bibliotecaria del paese.

Se n’è andata a soli 32 anni Sara Zanolla, bibliotecaria di Ruda. Il suo sorriso, infatti, si è spento a causa di un male incurabile: la giovane è morta lunedì 15 gennaio al Cro di Aviano dove era ricoverata.

Sara era nata il 27 ottobre del 1991; figlia unica, aveva vissuto molti anni a Ruda, suo paese natale, prima di trasferirsi, quattro anni fa, a San Lorenzo Isontino assieme al papà Pietro e a mamma Claudia. Si era diplomata in ragioneria a pieni voti a Palmanova e aveva lavorato in diverse biblioteche prima di approdare in quella di Ruda.

Chi l’ha conosciuta, la ricorda per la sua dolcezza, la disponibilità ad aiutare gli altri e il grande amore per il suo lavoro, nonostante la battaglia con la malattia. I funerali avranno luogo venerdì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ruda.