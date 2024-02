Perde il controllo del furgone e si ribalta nel fosso, due persone ferite

Incidente a Latisana.

Due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Latisana, lungo la regionale 354 tra Pertegada e Gorgo.

Il conducente, infatti, ha perso il controllo del furgone che è finito fuoristrada, ribaltandosi sul fianco in un fosso. Nessun altro mezzo coinvolto. Le due persone sul veicolo sono state assistite dall’equipaggio di un’automedica e un’ambulanza e trasportate all’ospedale di Latisana una in codice giallo e una in codice verde.