Latisana, ennesimo incidente in Via Beorchia: polemiche sulla sicurezza stradale

Incidente a Latisana.

Ennesimo incidente quello verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre poco dopo le 13, in Via Beorchia a Latisana, il tratto di strada che costeggia la ferrovia e che risulta essere oramai noto ai cittadini per l’elevato numero di sinistri e fuoriuscite autonome che suscitano puntualmente non poche polemiche inerenti la sicurezza stradale.

L’auto, una Punto nera con a bordo due persone oltre al conducente, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita di strada finendo la sua corsa nel fossato adiacente al campo. Intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Latisana, che hanno aiutato i feriti ad uscire dall’abitacolo, per poi essere trasportati dai sanitari all’ospedale civile di Latisana in condizioni non gravi.