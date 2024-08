Latisana raddoppia le sue Notti del Vino: ecco gli appuntamenti

Doppio appuntamento a Latisana con le Notti del Vino.

Doppio appuntamento a Latisana con Comune e Pro Loco per Le Notti del Vino. Ad Aprilia Marittima di Latisana il 6 agosto dalle ore 19.30 intrattenimento musicale a cura di Marzia Lucchetta e Enrico Moscardi. Inoltre Miss Italia 2024 con l’Elezione di Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2024. Degustazione vini e piatti tipici del territorio.

A Latisana capoluogo l’8 agosto dalle ore 19.30 intrattenimento musicale a cura di Marzia Lucchetta e Enrico Moscardi. Anche in questo caso degustazione vini e piatti tipici del territorio. Si paga quanto si consuma di vino e cibo. Per chi vuole a pagamento calice e sacca Le Notti del Vino.

L’evento fa parte del ricco il programma de Le Notti del Vino. In totale sono 28 gli appuntamenti in 26 Città del Vino in tutti e quattro i territori già provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone nonché per la prima volta fuori dai confini nazionali a Buje d’Istria (Croazia). Gli eventi si terranno fino al 27 agosto.



Un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG.