Nuovo caso di West Nile in Friuli, anziano in ospedale

Caso di West Nile a Pasiano di Pordenone.

Un nuovo caso di febbre del West Nile ha colpito la provincia di Pordenone, riportando l’attenzione sulla diffusione del virus trasmesso dalle zanzare. Dopo il tragico decesso di un’ottantenne di Chions lo scorso 19 luglio, un altro paziente, un ultraottantenne residente a Pasiano, è stato ricoverato al pronto soccorso il 30 luglio con sintomi sospetti che hanno poi trovato conferma nei successivi esami clinici: si tratta di un’infezione da West Nile virus.

L’uomo, trasferito tempestivamente al pronto soccorso, ha manifestato sintomi riconducibili al virus e, a seguito degli accertamenti medici, è stato confermato il sospetto iniziale. Come previsto dal protocollo, il caso è stato immediatamente segnalato al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (Asfo), che ha avviato le procedure di monitoraggio e profilassi.

I tecnici del dipartimento, recatisi nell’abitazione dell’anziano per un sopralluogo, hanno constatato che si tratta di un caso isolato, senza ulteriori contagi segnalati nell’area circostante. Essendo l’abitazione situata in una zona isolata e non essendo emersi altri casi, si è ritenuto sufficiente un trattamento larvicida localizzato, escludendo per ora la necessità di una disinfestazione più ampia.