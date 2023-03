A Latisana torna la festa degli Aquiloni: il programma della giornata

Festa degli Aquiloni a Latisana.

A Latisana torna la festa degli Aquiloni. Lo scorso anno l’associazione Consulta dei Genitori di Latisana e Ronchis OdV ha organizzato – in collaborazione con altre associazioni – la prima Festa degli Aquiloni, che ha riscosso un grandissimo successo fra le famiglie riempiendo di aquiloni sia il Parco cittadino che il lungofiume del Tagliamento. Visto il gradimento conseguito, l’associazione di volontariato ha pensato di rilanciare: già lo scorso anno ha organizzato presso le scuole del territorio, con la collaborazione del locale Istituto Comprensivo “Deganutti”, dei punti di raccolta degli involucri delle uova di Pasqua e quest’anno utilizzerà questi involucri – che altrimenti sarebbero finiti nei cassonetti – per creare degli sgargianti aquiloni da costruire nella seconda edizione della Festa.

L’obiettivo dichiarato della Consulta – e delle altre associazioni di volontariato che si sono rese disponibili ad assicurare la riuscita della manifestazione – è quello di regalare alle famiglie un’intera giornata all’aria aperta, sperimentando la bellezza del Parco e del lungofiume, magari facendo anche nuove amicizie; le attività, organizzate per bambini e genitori, saranno tutte gratuite, con costi a carico della Consulta dei Genitori su finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con il Comune.

Questo il programma della giornata.

• ore 10.00: laboratori per bambini e genitori: costruzione degli aquiloni con le carte delle uova di Pasqua raccolte dalla Consulta dei Genitori durante la scorsa primavera nelle scuole; laboratori sul riciclo dei rifiuti (analogamente al riciclo degli involucri delle uova di Pasqua, che da “rifiuto” diventano “risorsa”);

• ore 13.00: picnic al Parco Gaspari (a cura delle famiglie)

• ore 14.30: spettacolo di bolle di sapone

• ore 16.00: merenda insieme, offerta dalla Consulta dei Genitori di Latisana e Ronchis

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una postazione adeguatamente attrezzata per

l’allattamento/cambio dei neonati (PitStopBaby) ad uso delle famiglie partecipanti all’evento.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva (26 marzo).