Libri in dono per i piccoli pazienti della Pediatria di Latisana

La donazione alla Pediatria dell’Ospedale di Latisana.

Un libro come compagno di cura per ogni bambino ricoverato: torna l’iniziativa promossa dalla Libreria “Giunti al Punto” di Pordenone, in collaborazione con la Pediatria dell’Ospedale di Latisana, diretta dalla dr.ssa Elisabetta Miorin. Il progetto, che prosegue con successo da alcuni anni, punta a favorire il benessere e lo sviluppo cognitivo dei bambini attraverso la lettura, riconosciuta come strumento prezioso di crescita relazionale e intellettiva.

Grazie alla generosità dei lettori e all’iniziativa nazionale di Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, ogni anno la libreria dona al reparto centinaia di volumi per bambini e ragazzi, raccolti attraverso donazioni. Ogni neogenitore riceve un libro per la prima infanzia, accompagnato da una lettera della dr.ssa Miorin che illustra i benefici della lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita: “Non è mai troppo presto – afferma la direttrice del reparto –, per leggere ai bambini: ascoltare la voce dei genitori mentre si è in braccio è un’esperienza piacevole, che rafforza i legami familiari e stimola il linguaggio, la fantasia e l’immaginazione. Un vero atto d’amore che nutre la mente e porta frutti duraturi”.

L’iniziativa, lanciata nella primavera del 2020 durante la prima fase della pandemia, si è evoluta con entusiasmo e si è rinnovata anche quest’anno. Grazie a sei bancali di nuovi libri per ogni fascia d’età, compresi gli adolescenti, ogni bambino ricoverato o in visita riceve un volume scelto in base all’età e alle sue preferenze, per distrarsi e vivere un momento di serenità insieme ai genitori. Anche se nativi digitali, i giovani pazienti accolgono i libri con entusiasmo e curiosità, dimostrando come il piacere della lettura resti intatto.