Nuovo ponte sul Tagliamento a Latisana: ecco le due ipotesi al vaglio

Le ipotesi per il ponte sul Tagliamento a Latisana.

Rispetto alle quattro ipotesi discusse nel 2022, sono due ora, i progetti rimasti nello studio di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul Tagliamento a Latisana. Si tratta, in entrambi i casi, di soluzioni a campata unica che non prevedono piloni nell’alveo, a differenza dell’attuale ponte in uso.

Una ipotesi prevede il ponte ad arco, l’altra un ponte strallato (ossia un ponte “sospeso” retto da una serie di cavi ancorati a piloni di sostegno). La nuova infrastruttura dovrebbe sorgere poco distante da quella ferroviaria sul lato nord rispetto a quello in uso; le opere per l’accesso al nuovo ponte prevedono anche di sostituire l’attuale semaforo con una rotatoria.

Il progetto dello studio di fattibilità tecnico-economica è stato approvato dalla struttura commissariale ed è arrivato in Comune a Latisana; ora è il periodo di 30 giorni durante il quale è possibile presentare eventuali osservazioni, poi l’amministrazione procederà all’approvazione e l’imposizione del vincolo per l’esproprio dell’area vicina al semaforo, in discesa dall’attuale ponte, per iniziare a definire la nuova viabilità che includerà la rotonda.

Il ponte attuale di Latisana richiede infatti un innalzamento per contribuire alla riduzione del rischio inondazioni causato dalle potenziali piene del Tagliamento: si tratta di una delle opera previste tra gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per la quale sono stati stanziati complessivamente 40 milioni di euro.