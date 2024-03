Udine, un concerto omaggio a Bach nel giorno del suo compleanno

Concerto omaggio a Bach.

Alberto Gaspardo è uno dei giovani organisti emergenti del Friuli Venezia Giulia più interessanti e apprezzati; già avviato ad una brillante carriera internazionale, sarà protagonista giovedì 21 marzo, alle ore 20.45, nella Chiesa di San Quirino in via Gemona a Udine del concerto Buon compleanno, Bach: gran finale di “Serate d’organo”, la rassegna organizzata da più di un decennio dalla parrocchia di San Quirino in collaborazione con l’Accademia Organistica Udinese.

Quello di giovedì 21 marzo, è un concerto di grande impegno e spessore artistico che cade proprio in occasione del giorno in cui nacque Bach, il 21 marzo 1685. Buon compleanno, Bach è dunque il titolo del programma di Alberto Gaspardo, affermato organista vincitore del 1° premio al prestigioso concorso “Paul Hofhaimer” di Innsbruck.

Partendo da alcune pagine bachiane, Gaspardo condurrà il pubblico a scoprire alcune notevoli riletture romantiche del linguaggio del Kantor di Lipsia, che impresse un segno indelebile al gusto dei compositori dell’Ottocento tedesco. Nella prima parte spiccano quindi Brahms e Schumann, rispettivamente con un intimo corale e uno Studio in forma di canone. Il programma proseguirà quindi nella chiesa nuova, con il virtuosistico Allegro in re minore di Felix Mendelssohn e la superba Fantasia e fuga in la minore di Bach in una geniale rielaborazione di Max Reger. Il concerto è ad ingresso libero.