Timent Run nel segno di Cernaz e Lutteri

Grande spettacolo alla Timent Run 10K.

Due gare in meno di 24 ore. Le fatiche di Arianna Lutteri (Team Km Sport), 33enne trentina d’adozione veronese, campionessa italiana assoluta di maratona nel 2020, si sono concluse oggi, a Latisana, con la vittoria nella quinta edizione della Timent Run 10K.

Ieri sera, Arianna era giunta terza (e prima delle italiane) sui 21,097 km della Jesolo Moonlight Half Marathon, fermando il cronometro a 1h22’23”. E oggi ha completato l’opera trionfando in Piazza Indipendenza. “Lo sforzo della mezza maratona si è fatto sentire – ha commentato Lutteri -. Ho fatto corsa di testa sin dai primi chilometri, cercando di non consumare troppe energie e di tenere a distanza le avversarie. E’ andata bene”.

Sul veloce percorso tra Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, con il Tagliamento (“Timent” in friulano) a tracciare idealmente la rotta, Lutteri ha fermato il cronometro a 39’33”, lasciando a 54” Maura Frescurato (Atl. Monfalcone, 40’27”) e a 57” Astrid Faganel (Jalmicco Corse, 40’30”), cui è andato il titolo provinciale udinese Fidal.

Più incerta la gara maschile: dopo alcune schermaglie iniziali, tutto si è deciso nell’ultimo chilometro, quando il ventenne triestino Federico Cernaz (Trieste Atletica) ha preso il largo sulla concorrenza, andando a chiudere in 33’36”. “I miei obiettivi sono in pista, quest’anno vorrei migliorarmi nei 5 e nei 10.000 metri, ma su strada mi diverto sempre tantissimo”, ha commentato Cernaz. Argento per Daniele Galasso (Atl. Edilmarket Sandrin, 34’00”), bronzo per Roberto Ortolan (Sphinx Athletic Club, 34’05”), italiano d’adozione britannica in vacanza a Lignano. A Habtu Tadesse Embaie (Mostrorun Asd), sesto assoluto in 34’56”, il titolo provinciale udinese assoluto. Cernaz e Frescurato si sono aggiudicati il memorial Dino Selva che ha premiato i migliori classificati tra i tesserati per società friulane. A Galasso e alla stessa Frescurato sono andati gli speciali premi offerti dalla sezione Avis di Latisana e dalla AFDS sezione di Ronchis per i vincitori nelle categorie master SM35/SF35.

Soddisfatti gli organizzatori dell’Athletic Club Apicilia: “E’ stato un fine settimana impegnativo, ma il bilancio è senz’altro positivo – commenta Salvatore Vazzana, presidente della società, accompagnato dal sindaco di Latisana Lanfranco Sette -. Considerando anche le prove non competitive e la Camminata sul Timent ‘WalkZone’ per gli amanti del fitness, abbiamo portato a correre e a camminare oltre 400 persone lungo le strade di Latisana, molti anche provenienti da fuori città. Poi, oggi, la gara sui 10 km si è confermata in crescita nei numeri e sotto il profilo tecnico. Da domani inizieremo a pensare all’edizione 2025”.

Alle 8, in anticipo rispetto allo start ufficiale, la partenza di una grande amica della 10 km di Latisana: Silvia Furlani, la 64enne runner friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Ha concluso la prova in circa 3 ore, applaudita da una cornice di atleti e volontari. Ad accoglierla in Piazza Indipendenza anche l’ex maratoneta azzurra Anna Incerti, splendida testimonial dell’edizione 2024 della Timent Run 10K. Da una campionessa all’altra. Bellissimo.

Le classifiche.

UOMINI: 1. Federico Cernaz (Trieste Atletica) 33’36”, 2. Daniele Galasso (Atl. Edilmarket Sandrin) 34’00”, 3. Roberto Ortolan (Sphinx Athletic Club) 34’05”, 4. Marco Pavan 34’25”, 5. Nunziantonio Moschella (Maratoneti Eraclea) 34’40”, 6. Habtu Tadesse Embaie (Mostrorun Asd) 34’56”, 7. Federico Rado (Nuova Atletica Tre Comuni) 35’39”, 8. Michele Stefani (Gs Astra) 35’48”, 9. Giovanni Pascolo (Pol. Lib. Tolmezzo) 37’00”, 10. Hassan Boujlal (Atl. Brugnera PN Friulintagli) 37’40”.

DONNE: 1. Arianna Lutteri (Team KM Sport) 39’33”, 2. Maura Frescurato (Atl. Monfalcone) 40’27”, 3. Astrid Faganel (Jalmicco Corse) 40’30”, 4. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 41’28”, 5. Silvia Carrer (Nuova Atletica Tre Comuni) 42’16”, 6. Elena Fabiani (Grottini Team Recanati) 42’37”, 7. Antonella Amenta (Trieste Atletica) 43’29”, 8. Elisa Carli (Portogruaro Runners) 45’04”, 9. Sara Polonia (Piani di Vas) 46’19”, 10. Valentina Iseppi Perosa (Naonis Tri Asd) 47’12”.