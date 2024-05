Ciclista cade e precipita per 15 metri nelle Prealpi Giulie

Intervento del soccorso alpino tra le 14 e le 15.30 a Venzone sul Monte Plauris (Prealpi Giulie), a quota 1000 metri, lungo il sentiero con segnavia 705 che da Malga Ungarina scende verso la Val Venzonassa. Qui un giovane di Düsseldorf di 37 anni è caduto mentre percorreva il sentiero in bici in un tratto boschivo, lungo un traverso stretto, ruzzolando per una quindicina di metri.

A dare l’allarme, chiamando il Nue112, due altri ciclisti che lo hanno visto cadere prima dei suoi compagni di escursione, i quali poi a fine operazioni di soccorso, hanno preso in carico la sua bici. Sul posto la Sores ha inviato l’elisoccorso regionale e ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. L’elisoccorso ha sbarcato sul posto con il verricello tecnico di elisoccorso, medico e infermiere e poi è sceso al campo base a imbarcare altri due soccorritori per coadiuvare le operazioni di imbarellamento e recupero della barella sul sentiero.

È stato necessario infatti usare la corda per recuperare con un paranco l’infortunato imbarellato, poi imbarcato sul velivolo con il verricello. Per lui, che è rimasto comunque sempre cosciente, un trauma cranico: è stato portato all’ospedale di Udine. I due soccorritori sono scesi autonomamente a piedi per il sentiero