Timent Run tutta italiana: trionfano Stefano Gatto e Marta Pugnetti

La Timent Run 10K.

Stefano Gatto vince sulle strade di Latisana. Il 33enne di Verona del Team KM Sport ha vinto la quarta edizione della Timent Run 10K, gara sui 10 km che oggi – domenica 28 maggio – si è sviluppata tra Latisana e Ronchis, nella Bassa Friulana, con il Tagliamento (“Timent” in friulano) a tracciare idealmente la rotta.

Stefano Gatto ha tagliato il traguardo in Piazza Indipendenza a Latisana dopo 34’01” di corsa, staccando di 1’24” Nunziantonio Moschella (Maratoneti Eraclea, 35’24”) e di 1’27” Simone Marcon (Pol. Joy Club Fuel To Run, 35’27”). “Ho fatto gara solitaria sin dal primo chilometro – ha commentato il vincitore -. Il percorso è bello, molto scorrevole e panoramico. I miei obiettivi? Tra poche settimane mi sposo, poi inizierò a pensare ai campionati italiani di maratona che si svolgeranno in novembre nella mia Verona”.

Un monologo anche la gara femminile, con Marta Pugnetti, 28enne di Tolmezzo, tesserata per l’Us Aldo Moro, che ha fatto gara a sé, chiudendo in 39’28”. E’ stata l’unica donna a scendere sotto i 40 minuti. Distanziata di quasi due minuti Astrid Faganel (Jalmicco Corse, 41’26”). Terza Chiara Fantini (Maratonina Udinese, 41’43”).

Paolo Corradi (Atletica 2000), quarto assoluto in 35’37”, e la stessa Pugnetti si sono aggiudicati il memorial Dino Selva, che ha premiato i primi classificati tra i tesserati per società friulane. A Gatto e Pugnetti, inoltre, sino andati gli speciali premi offerti dalla sezione AVIS di Latisana e dalla AFDS Sezione di Ronchis per i vincitori nella categoria seniores (23-34 anni).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione: “E’ stato un weekend impegnativo, ma il bilancio è positivo – commenta Salvatore Vazzana, presidente dell’Athletic Club Apicilia, affiancato dal vicesindaco di Latisana, Ezio Simonin, e dall’assessore del Comune di Ronchis, Claudio Gigante -. Siamo partiti sabato con le corse Kids e Family, aperte a tutti, e con lo Street Workout Timent Green, un evento inedito destinato gli amanti del fitness che hanno potuto svolgere attività fisica all’aperto, attraverso l’utilizzo di cuffie wireless, diretti dalla voce di un coach. Poi, oggi, la corsa sui 10 km si è confermata in crescita nei numeri e sotto il profilo tecnico. Il futuro sorride alla Timent Run 10K”.

Tra gli ospiti intervenuti all’evento anche l’indimenticato campione carnico Venanzio Ortis, oro nei 5000 e argento nei 10.000 metri agli Europei di Praga 1978.Il Running Team Conegliano si è aggiudicato il premio speciale per la società con il più alto numero di iscritti.

Tra gli oltre 220 atleti iscritti nella gara sui 10 km anche i ragazzi del BLS-Run Team, una squadra di podisti abilitati a svolgere manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. Un’ora prima dello start ufficiale è invece partita una grande amica della 10 km di Latisana: Silvia Furlani, 63enne runner friulana, da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che porta nelle gare di ogni parte d’Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Ha concluso la prova in poco meno di 3 ore, applaudita all’arrivo da una cornice di atleti e volontari.

Le classifiche.

Uomini: 1. Stefano Gatto (Team Km Sport) 34’01”, 2. Nunziantonio Moschella (Maratoneti Eraclea) 35’24”, 3. Simone Marcon (Pol. Joy Club Fuel To Run) 35’27”, 4. Paolo Corrado (Atletica 2000) 35’37”, 5. Massimo Prataviera (Runners Club Agggredire) 35’49”, 6. Habtu Tadesse Embaie (Mostrorun Asd) 35’57”, 7. Daniele Cotrufo (Triathlon Lignano) 36’03”, 8. Michael Gualtiero (Tri Schio Asd) 36’40”, 9. Federico Rado (Nuova Atl. Tre Comuni) 36’57”, 10. Alessio Gelmetti (Team KM Sport) 37’04”.



Donne: 1. Marta Pugnetti (US Aldo Moro) 39’28”, 2. Astrid Faganel (Jalmicco Corse) 41’26”, 3. Chiara Fantini (Maratonina Udinese) 41’43”, 4. Elisa Turolo (Sportiamo) 42’18”, 5. Alessandra Gratton (Gruppo Marciatori Teenager) 43’06”, 6. Jessica Moratti (Atletica 2000) 43’20”, 7. Elena Fabiani (Grottini Team Recanati Asd) 43’45”, 8. Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 44’08”, 9. Letizia Piccoli (Us Dolomitica) 45’44”, 10. Elisa Carli (Running Team Conegliano) 45’58”.