Si chiude l’edizione 2023 di Sapori Pro Loco.

Anche il secondo fine settimana della ventesima edizione di Sapori Pro Loco, manifestazione dedicata alle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, ha visto una grande affluenza a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Alle fine contando i due weekend sono state oltre 60 mila le persone che hanno scelto di assaggiare le 70 specialità proposte da 25 Pro Loco insieme a vini e birre regionali.

“Basti pensare – commenta Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia – che la sera di sabato 27 maggio gli stand hanno avuto code di persone fino alle 23. Numeri davvero significativi che ripagano del grande lavoro di oltre 400 volontari insieme agli uffici del nostro Comitato e al supporto di enti, a partire dalla Regione e tanti sponsor che hanno creduto ancora una volta nel nostro progetto”. Pezzarini ha accompagnato negli stand il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

Tante persone tra gli stand anche nell’ultima giornata di domenica 28 maggio, che ha visto anche tanti eventi collaterali dalle degustazioni con PromoTurismoFvg agli appuntamenti culturali e sportivi. Sì sono svolte anche la pedalata del progetto Parole Parole Parole e le premiazioni del torneo di calcio femminile under 19 Dai un calcio alla violenza.

“Soprattutto – conclude Pezzarini – Sapori Pro Loco si è confermata come punto d’interesse ad ampio raggio richiamando anche numerosi visitatori da fuori regione: abbiamo registrato presenze non solo dal vicino Veneto ma pure da Lombardia e Piemonte, senza dimenticare Austria e Slovenia. La manifestazione è anche una vetrina che promuove la stagione estiva in Friuli Venezia Giulia e in particolare le sagre che organizzano le nostre Pro Loco: ora a partire dalle prossime settimane entreremo nel clou delle proposte”.