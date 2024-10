Nuova truffa ai danni di un’anziana di Latisana, derubata di monili e contanti

Continuano le truffe ai danni degli anziani. L’ultimo caso? E’ avvenuto a Latisana, ai danni di una pensionata classe 1939. La modalità è quella ormai fin troppo consueta del finto incidente stradale. La donna ha ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dei carabinieri, che l’ha informata della difficile situazione del figlio, implicato nel sinistro.

Dopo averla spaventata al telefono, sulla porta di casa si è presentata una persona che si è fatta consegnare denaro in contanti e monili in oro per un valore di poco inferiore ai 10mila euro. Sul raggiro, avvenuto giovedì 24 ottobre, sono in corso le indagini dei carabinieri di Latisana.