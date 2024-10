Massimo Lopez e Tullio Solenghi in tournée nel Circuito Ert

Dove eravamo rimasti sarà ospite di sette teatri del Circuito regionale a partire dal 2 novembre

La stagione in abbonamento del Circuito Ert si aprirà con una delle tournée più attese dell’anno, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi che tornano sui palcoscenici regionali con lo spettacolo Dove eravamo rimasti. La nuova produzione, ideale seguito del precedente Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, inizierà il viaggio in Friuli Venezia Giulia sabato 2 novembre dal Teatro Odeon di Latisana, si sposterà domenica 3 al Teatro Ristori di Cividale, prima di soggiornare per due serate – martedì 5 e mercoledì 6 – al Teatro Bonezzi di Monfalcone e raggiungere poi la Carnia, giovedì 7, al Teatro Candoni di Tolmezzo.

La tournée si chiuderà con tre date nel pordenonese: venerdì 8 novembre allo Zancanaro di Sacile, sabato 9 al Verdi di Maniago e, infine, domenica 10 al Pasolini di Casarsa. Sul palco, ad accompagnare Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ci sarà la Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Una chiacchierata tra amici

Leggerezza unita a qualità e professionalità sono gli elementi cardine degli spettacoli firmati da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Dove eravamo rimasti proporrà un sapiente mix di numeri, sketch, brani musicali e contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi / Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo e il confronto Mattarella / Papa Bergoglio, inseriti nella ormai collaudata dimensione dello Show.

Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici perché, così racconta la coppia, “durante il nostro ultimo spettacolo la sensazione più esaltante è stata quella di avere di fronte a noi non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire da qui, battezzandolo Dove eravamo rimasti”.

Due dei volti più amati dello spettacolo italiano

Lopez e Solenghi sono due dei volti più amati dello spettacolo italiano, protagonisti di una carriera artistica che li ha visti trionfare in teatro, televisione e cinema. Dopo aver raggiunto il successo come parte del Trio con la compianta Anna Marchesini negli anni Ottanta, i due artisti hanno proseguito con carriere indipendenti ma mai interrotto il loro affiatamento artistico.

Lopez, noto per le sue irresistibili imitazioni, anche musicali, e la sua straordinaria capacità attoriale, e Solenghi, maestro di comicità e satira, hanno sempre saputo rinnovarsi fino a ritrovarsi. La scintilla che li ha convinti a calcare nuovamente i palcoscenici assieme è scoccata durante il programma televisivo Tale e Quale Show di Carlo Conti, nel quale Lopez e Solenghi vestirono i panni di Simon e Garfunkel. Da quell’episodio è nato il desiderio di costruire il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, la cui tournée si è svolta in tutta Italia facendo segnare una lunga serie di sold out.

Le date di Tolmezzo e Sacile hanno già fatto segnare il tutto esaurito in prevendita, maggiori informazioni sullo spettacolo e prevendita online su ertfvg.it.