E’ stato presentato oggi il Recruiting day che il gruppo Gallerini Hotels organizzerà il 26 marzo a Udine (Palazzo Antonini Belgrado), con 80 posti di lavoro disponibili.

“Il servizio di supporto alle aziende alla ricerca di lavoratori stagionali è una parte importante dell’attività svolta dall’Amministrazione regionale – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen – che si impegna attraverso i Recruiting day e altre iniziative nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Assieme alle imprese con cui collaboriamo, puntiamo a garantire un’occupazione di qualità e alla progressiva stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, con particolare attenzione rivolta a giovani e donne”.

Le figure ricercate.

Si cercano per la stagione estiva 2024, con possibilità di stabilizzazione futura, profili afferenti all’area management (responsabile di struttura, direttore tecnico del centro benessere), cucina – sala (cuochi e aiuto cuochi, lavapiatti, responsabili di sala, camerieri di sala, addetti colazione), accoglienza (receptionist, portieri notturni, animatore), servizio ai piani – manutenzione (camerieri ai piani, manutentori) e benessere (estetiste) nelle strutture presenti a Grado, Lignano, San Daniele, Fagagna, Cormons, Udine, Cervignano e Tarvisio.

È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae entro domenica 17 marzo a questo link, scegliendo l’azienda o le aziende di proprio interesse. Gallerini Hotels è presente da più di 20 anni in Friuli Venezia Giulia con 18 strutture tra mare, montagna, collina e città, a cui se ne aggiungono altre due in Veneto orientale e una in Trentino. Complessivamente, il numero di lavoratori impiegati nelle diverse aree aziendali e nei diversi hotel del gruppo è passato dalle 160 unità nel 2021 alle 270 nel 2023, con l’obiettivo di raggiungere nel 2024 il tetto dei 300 occupati.