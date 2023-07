Diventare perito termotecnico potrebbe essere la svolta della tua vita se stai decidendo quale strada percorrere o vuoi rimetterti in gioco. Si tratta infatti di una figura molto richiesta in ambito lavorativo, sia per aziende private che pubbliche, e tra i corsi per diploma online è senza dubbio uno dei più ricercati. L’esperto in termotecnica esegue, progetta, collauda ed effettua manutenzione su impianti di aereazione, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, ventilazione, ecc., e dunque si rivela essenziale in ogni fabbrica o impianto industriale, ma anche nei piccoli uffici.

Ma non solo, il perito termotecnico può anche rivelarsi utile nel lavoro a diretto contatto con il pubblico, come ad esempio nella mansione da tecnico da banco all’interno di aziende termoidrauliche o simili, oppure lavorare in ufficio con lo scopo di progettare e disegnare impianti che verranno poi realizzati da altri. In media, un perito termotecnico guadagna dai circa 19.600€ l’anno, ai 30.000€, ma può anche aumentare a seconda della zona, dell’azienda e dell’esperienza accumulata.

Il percorso di studi classico è composto da un biennio comune più un triennio di specializzazione nel quale si approfondiscono materie quali Elettrotecnica e Laboratorio, Tecnologia Meccanica, Sistemi Automatici, Regolazione e Controllo Impianti Termomeccanici, Meccanica applicata, Macchine a fluido, Disegno meccanico, Impianti Termotecnici, Oleodinamici e Pneumatici ed anche Elementi di Diritto ed Economia.

È possibile, inoltre, accedere a corsi post diploma che accelerano notevolmente il percorso di studi. Così come i corsi online, che hanno numerosi vantaggi, tra i quali: un percorso di studi su misura, calibrato secondo le esigenze personali e non su quelle di un’intera classe; un tutor personale, che potrà seguirti in ogni momento e sarà sempre a disposizione per preparare al meglio le sessioni si studio; un consistente risparmio di denaro, eliminando tutte le spese superflue come spostamenti, libri, ecc.; un portale dedicato e una community collaborativa, grazie alla quale è possibile condividere le proprie esperienze e/o difficoltà; un notevole risparmio di tempo, concentrando le lezioni e gestendo al meglio gli altri impegni come lavoro, hobby e svago.

Quest’ultimo aspetto è proprio quello che porta ogni anno centinaia di studenti a scegliere il metodo di studi online. Studenti che non hanno un lasso di tempo così lungo da dedicare agli studi ma vogliono immergersi subito nel mondo lavorativo e diventare così autonomi e indipendenti. Ma anche studenti che hanno già un lavoro ma vogliono ampliare le loro conoscenze per crearsi nuove opportunità di lavoro. O ancora, periti che già lavorano nel settore ma hanno bisogno di fare un aggiornamento specifico per avanzare di livello.

Con i corsi online è possibile concludere un percorso altrimenti quinquennale in 36, 24 o anche 12 mesi. Concentrando al massimo le materie e ottimizzando la formazione sarà possibile prendere un diploma in un anno, in tutto e per tutto riconosciuto dal Miur. La formazione sarà svolta tramite la tecnologia e-learning, grazie alla quale basterà connettersi con qualsiasi dispositivo al portale dedicato, sia desktop che mobile. Sulla piattaforma di studi potranno essere seguite le lezioni, guardare e riascoltare le lezioni registrate, scaricare le dispense e condividere gli appunti di studio con altri partecipanti. Il tutto stando comodamente a casa propria.

Se, infine, hai voglia di metterti in gioco in un contesto differente ed hai il desiderio di sperimentare la vira all’estero, sappi che il perito termotecnico è una figura molto richiesta anche fuori dall’Italia. Il Sole 24 Ore ha addirittura proposto di modificare la dicitura in “digital maker”, o anche “ingegnere diplomato”, anche se, a voler essere corretti, la denominazione esiste già ed è quella di “industrial engineer”, uniformata in tutti i paesi europei.