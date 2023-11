IN Friuli l’open day dedicato al settore dell’edilizia.

In Friuli Venezia Giulia arriva l’open day Speciale edilizia in programma mercoledì 6 dicembre nelle sedi delle scuole edili di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

“Sostenere l’edilizia in un momento come quello attuale significa supportare l’intera filiera legata alla casa – ha spiegato l’assessore al Lavoro e formazione Alessia Rosolen – ponendo la dovuta attenzione alle necessità formative e occupazionali del nostro territorio e utilizzando al meglio le ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr e dalla stessa Amministrazione regionale. Con le iniziative che abbiamo messo in campo diamo risposte concrete a un settore che vede operare in modo sinergico e virtuoso le parti datoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti di formazione e le istituzioni”.

“Questo evento – ha sottolineato Rosolen – è stato pensato per raccontare quali siano le interessanti opportunità offerte da questo comparto che, dopo la grande crisi del periodo 2008-2014, ha registrato nel quinquennio 2018-2022 non solo una forte crescita occupazionale ma anche un significativo aumento delle stabilizzazioni e delle assunzioni a tempo indeterminato”.

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato infatti che, nonostante il calo demografico e l’età media molto elevata del personale impiegato, il numero dei lavoratori nel comparto dell’edilizia del Friuli Venezia Giulia sia salito dai 26mila del 2018 ai 32 mila del 2022. “Con un aumento dell’11 % – ha aggiunto Rosolen – è stato il settore che ha segnato i migliori risultati nella nostra regione. Parliamo inoltre di una occupazione di qualità visto che le stabilizzazioni sono cresciute del 69,4%“.

L’open day Speciale Edilizia del 6 dicembre è aperto alla partecipazione di chi desidera candidarsi per gli oltre 200 profili ricercati dalla settantina di aziende che finora hanno aderito all’iniziativa: operai generici e specializzati, carpentieri, muratori, autisti-escavatoristi, pittori, decoratori, idraulici, elettricisti, magazzinieri, tecnici di cantiere, geometri, responsabili ufficio acquisti, ingegneri e geologi.

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea a Gorizia nella sede della Cassa edile di mutualità e assistenza (via del Monte Santo, 131/42); a Pordenone presso l’Ente scuole maestranze edili prevenzione e sicurezza – Esmeps (via Roveredo, 1/A, Zona Industriale Paradiso); a Trieste nei locali di Edilmaster (via dei Cosulich, 10); a Udine presso l’auditorium del Centro edile per la formazione e la sicurezza – Cefs (via Giuseppe Bernardino Bison, 65).

Come partecipare.

Durante la presentazione odierna è stato ricordato che per aderire all’iniziativa, nata dalla collaborazione dei Servizi per il lavoro della Regione con le Casse edili, è necessario inviare il proprio curriculum entro lunedì 4 dicembre al link https://bit.ly/RAFVG2023_OpenDaySpecialeEdilizia

“Il nostro obiettivo è intervenire su tutta la filiera che si trova ad operare nel mondo dell’edilizia, come per esempio il settore dell’artigianato. Oltre alle iniziative di formazione sulla sicurezza sul lavoro che già da molto tempo realizziamo in collaborazione con le casse edili, a breve presenteremo un nuovo percorso del Fondo sociale europeo. Si tratta di un progetto formativo – ha annunciato Rosolen in conclusione – pensato per migliorare le capacità imprenditoriali di chi fa un lavoro difficile come quello dell’artigiano”.