L’Open Day alla Pmp Industries di Coseano.

Una giornata dedicata al lavoro in cui l’azienda aprirà le proprie porte a potenziali candidati: PMP Open Day – l’evento di recruiting realizzato da Umana, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PMP Industries – avrà luogo venerdì 27 ottobre a Coseano.

L’iniziativa, nata per facilitare l’incontro fra le persone alla ricerca di lavoro e PMP Industries – azienda leader nella progettazione e realizzazione di trasmissioni meccaniche, idrauliche ed elettriche per macchine nel settore delle costruzioni, della movimentazione di materiale e dell’agricolo-forestale – ha come obiettivo la selezione e l’inserimento lavorativo di oltre 85 figure professionali nelle aree: Tecnica, Amministrativo-Commerciale, Produzione.

Le figure ricercate.

Nello specifico, si ricercano: Tecnici di produzione, Addetti alla manutenzione elettromeccanica, Assistant buyer, Area manager, Impiegati amministrativi, ERP specialist, Software development engineer, Production area manager, Mechanical engineer.

“PMP Open Day – spiega Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana – nasce dalla collaborazione fra Umana, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e PMP Industries. Questo evento, preceduto dai Job Day che si sono svolti ad Amaro, San Vito al Tagliamento e Pordenone, mira a facilitare un incontro sinergico e virtuoso fra le imprese e i talenti, in un territorio ricco di opportunità. Il nostro obiettivo è rispondere alle crescenti necessità delle aziende di trovare professionisti in grado di accompagnarle nella loro crescita e offrire allo stesso tempo a giovani e disoccupati nuove prospettive per costruire il loro percorso professionale.”

Il programma della giornata.

Nel corso della mattinata, riservata agli studenti, a partire dalle ore 8.30 interverranno: Luigino Pozzo, PMP Industries; Giuseppe Venier, amministratore delegato di Umana; e Anna D’Angelo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Seguiranno poi visite guidate agli stabilimenti e, a partire dalle ore 9.00, i laboratori per studenti e disoccupati a cura di Umana e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nei quali i professionisti di Umana approfondiranno il tema della ricerca di lavoro attraverso le nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale ai big data. Sarà inoltre possibile scoprire i segreti del curriculum vitae con “C-VR”, il progetto formativo e di orientamento al lavoro nella realtà virtuale di Umana.

Nel pomeriggio, spazio al recruiting dei candidati preselezionati, ovvero di chi avrà precedentemente inviato il proprio curriculum e sarà stato convocato.

Come partecipare.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro domenica 22 ottobre prossimo accedendo a https://bit.ly/RAFVG2023_RecruitingDayPMP scegliendo le aree di interesse.