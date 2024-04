Con il suo Tuk Tuk, Carmine portava i turisti alla scoperta di LIgnao.

Lutto a Lignano Sabbiadoro per la scomparsa a 69 anni di Carmine Desiderio: per tutti era Carmine del Tuk Tuk. Conosciutissimo nella località balneare friulana, portava in giro i turisti per la città con la passione e la gentilezza che l’hanno sempre fatto amare da tutti.

A bordo del suo caratteristico Tuk Tuk, Desiderio faceva scoprire agli ospiti le bellezze di Lignano, con il suo modo unico e divertente. Dalle splendide spiagge alla laguna, dai vivaci locali notturni al centro città, Desiderio aveva un dono speciale nel rendere ogni viaggio a bordo del Tuk Tuk un’esperienza indimenticabile.

Per tutti non era solo un autista, era un narratore appassionato di Lignano e alla fine di ogni viaggio era diventato anche un amico. Un uomo sempre sorridente e pronto alla battuta capace di regalare emozioni uniche a bordo del suo Tuk Tuk.