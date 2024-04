Mandano una lettera alla famiglia reale: la risposta di re Carlo e Kate arriva in Friuli

La lettera di re Carlo e della principessa Kate arriva a San Vito.

Grande sorpresa a San Vito dove Giuliana Fava, una commerciante nel settore delle calzature e degli accessori, insieme alle sue due figlie, ha ricevuto non una, ma due lettere speciali nei giorni scorsi: una dal re Carlo III e l’altra dalla principessa del Galles, Kate.

Come riporta il Gazzettino, Giulia insieme alle figlie, avevano mandato un messaggio esprimendo loro vicinanza e sostegno, visto le difficoltà che il re Carlo III e la principessa Kate stanno affrontando mentre combattono il tumore. L’atto di gentilezza non è passato inosservato, con il re Carlo che ha personalmente espresso la sua gratitudine per il messaggio “estremamente premuroso” ricevuto, sottolineando quanto sia stato “straordinariamente generoso” da parte della famiglia di San Vito preoccuparsi di scrivergli. Non è stata da meno la reazione del Kensington Palace, che ha fatto sapere a Giuliana e alle sue figlie che il loro gesto premuroso è stato “molto apprezzato” dalla principessa Kate.

Una grande gioia per Giuliana Fava e le sue figlie, accomunate dalla passione per la casa reale inglese che ha legato la loro famiglia per anni. Tra le pareti della loro casa, si trovano collezioni di souvenir e oggetti legati alla monarchia britannica.