Ad agosto Lignano sarà presidiata anche dalla Polizia austriaca

Per tutto il mese, la Polizia austriaca affiancherà gli operatori della Polizia di Stato nel presidio di Lignano

Grazie a un accordo tra lo Stato italiano e quello austriaco, per tutto il mese di agosto, a Lignano Sabbiadoro non sarà inusuale imbattersi in due operatori della Polizia austriaca che, in divisa, affiancheranno gli agenti della Polizia di Stato di Udine in servizio nel posto stagionale di Lignano.

Si tratta di una collaborazione di grande utilità operativa, legata al supporto linguistico che i poliziotti austriaci garantiranno in tutti gli interventi che vedono coinvolti utenti di madrelingua tedesca.

Supporto ai tanti turisti di lingua tedesca

Come noto, la località rivierasca friulana è abitualmente meta di numerosi turisti austriaci e tedeschi, ai quali viene così reso un servizio ulteriore in termini di prossimità e non solo, che va ad aggiungersi, ottimizzandolo, al quotidiano servizio di prevenzione e repressione messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato del posto stagionale di Lignano, che già dall’inizio della stagione ha fatto registrare risultati lusinghieri.

A dare il benvenuto e il buon lavoro ai colleghi austriaci, ieri, il Questore di Udine e il sindaco della città di Lignano.