L’albero di Natale a Lignano.

Con l’arrivo dell’albero di Natale Lignano Sabbiadoro si prepara in vista del Natale. Sono infatti iniziati da pochi giorni i lavori che, mano a mano, daranno alla località balneare un aspetto prettamente festivo.

Primo fra tutti ad arrivare è stato il maestoso abete, posizionato sul sagrato del Duomo di Sabbiadoro e regalato dal sindaco di Untertauern, a riconoscimento della collaborazione tra gli operatori turistici di Obertauern, sempre in Austria, gemellati con gli operatori del consorzio Lignano Holiday.

Stanno proseguendo a passo spedito inoltre i lavori per livellare il terreno in vista della pista di pattinaggio sul ghiaccio. In PIazza Fontana l’albero di Natale è sbarcato un paio di giorni fa, pronto per essere allestito. L’inaugurazione che ricoprirà le strade di Lignano della magica atmosfera natalizia avrà luogo giovedì 8 dicembre con il Villaggio del gusto nel Lungomare Trieste, il Presepe di sabbia che quest’anno verrà sviluppato in onore di Aquileia, il villaggio di babbo Natale al parco San Giovanni Bosco, la pista di pattinaggio.