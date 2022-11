L’8 dicembre apre il Palaghiaccio di Piancavallo

Una buona notizie per gli amanti del pattinaggio: il Palaghiaccio di Piancavallo apre l’8 dicembre, in concomitanza con la partenza della stagione invernale in Friuli. Un’operazione resa possibile anche dal blocco delle tariffe per i costi energetici.

Grazie all’accordo tra PromoTurismoFVG e i gestori dell’impianto sportivo, la Cooperativa Piancavallo 1265, il Palapredieri sarà dunque operativo per l’inverno 2022/2023. La razionalizzazione della gestione termica del ghiaccio, che rientra nei lavori di efficientamento energetico avviati nei sei poli del Friuli Venezia Giulia nell’ultimo biennio, in aggiunta all’ottimizzazione delle risorse per un generale risparmio sui costi, ma soprattutto il contratto di fornitura elettrica, che ha permesso di mantenere un valore medio-basso del prezzo dell’energia, hanno fatto sì che PromoTurismoFVG, d’intesa con i gestori, decidesse di aprire la struttura sportiva di via Barcis.

L’impianto rimarrà accessibile a dicembre nei weekend e, dalla vigilia di Natale all’Epifania compresa, tutti i giorni, per modificare poi gli orari di apertura a gennaio. Il Palapredieri offre una struttura coperta da 620 posti nella quale è possibile pattinare sul ghiaccio in inverno, con pattini in lama, e d’estate sul cemento con pattini a ruote in linea o a rotelle.