A Lignano si alza il sipario sui Giochi Special Olympics: oltre 3mila atleti in gara

Si è alzato allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il sipario sulla 41ª edizione dei Giochi nazionali estivi Special Olympics, una manifestazione che per una settimana porterà in Friuli Venezia Giulia e nelle località coinvolte un grande messaggio di sport, inclusione e partecipazione.



La cerimonia di apertura, che si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, ha richiamato migliaia di persone per dare il via a un appuntamento nazionale che vedrà protagonisti oltre 3mila atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in 21 discipline sportive. Le gare si terranno tra Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado, con numerose competizioni anche nella formula degli Unified Sports, che prevede la partecipazione insieme di atleti con e senza disabilità intellettive.

Il messaggio dello sport che unisce

Alla cerimonia è intervenuto anche il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha portato il saluto del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Nel suo intervento ha sottolineato il valore profondo dell’appuntamento, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e culturale.



“Questi giochi ci ricordano che lo sport non è soltanto competizione, ma anche incontro, amicizia, fiducia e rispetto: qui a Lignano ogni atleta dimostra che il talento non conosce barriere e che lo sport può essere strumento autentico di unione nella vita di tutti i giorni”, ha affermato Anzil davanti agli atleti, alle famiglie, ai volontari e alle istituzioni presenti allo stadio.



Per il Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato il vicegovernatore, ospitare una manifestazione di questa portata rappresenta “un motivo di grande orgoglio”, perché i Giochi Special Olympics sono capaci di unire sport, solidarietà e crescita culturale.

Oltre la competizione: talento, coraggio e partecipazione

Rivolgendosi direttamente agli atleti, Anzil ha richiamato il significato più autentico della manifestazione: la capacità dello sport di far emergere le persone prima ancora del risultato. “Con la passione voi atleti potete dimostrare che ogni limite può essere guardato in modo diverso, che ogni talento merita spazio, che ogni persona deve poter essere riconosciuta per le proprie capacità”, ha dichiarato.



Un passaggio centrale del suo intervento è stato dedicato proprio al valore del movimento Special Olympics, che invita a guardare prima di tutto “la persona, il suo impegno, la sua energia, il suo desiderio di esserci”. Un messaggio che, dalla pista e dai campi di gara, arriva alla società intera.

Il valore dello Sport Unificato

Tra gli elementi più significativi dell’edizione 2026 c’è anche lo Sport Unificato, che caratterizzerà diverse competizioni della settimana. Si tratta di un modello che vede gareggiare insieme atleti con e senza disabilità intellettive, trasformando lo sport in un’occasione concreta di conoscenza, collaborazione e inclusione.



Anzil lo ha definito “uno strumento fondamentale per osservare, nel linguaggio universale dello sport, le reali capacità delle persone con difficoltà intellettive”. Una formula che consente di superare barriere e pregiudizi, mettendo al centro il gioco di squadra, il rispetto reciproco e la condivisione degli obiettivi.

Una grande macchina organizzativa

La manifestazione porta con sé numeri importanti anche sul piano organizzativo. Saranno coinvolti oltre 200 membri dello staff, 650 tecnici, mille volontari, 600 accompagnatori e circa 1.400 familiari al seguito delle delegazioni.



Numeri che confermano la dimensione nazionale dell’evento e la forza della rete umana che rende possibile una manifestazione così complessa. Lo stadio Teghil, ha ricordato Anzil, diventa così “molto più di un impianto sportivo”, ma il luogo simbolico di un abbraccio collettivo tra istituzioni, famiglie, volontari e comunità.



Per Lignano e per l’intero territorio coinvolto, i Giochi nazionali estivi Special Olympics rappresentano dunque una settimana di sport, emozioni e inclusione. Una festa che mette al centro gli atleti e il loro talento, ricordando che lo sport, quando è davvero aperto a tutti, può diventare uno dei linguaggi più forti della comunità.