Incendio a Pravisdomini, camion parcheggiato distrutto dalle fiamme

L’incendio ha interessato un camion parcheggiato vicino ad un capannone.

Incendio nel pomeriggio di ieri a Pravisdomini, dove un mezzo pesante in sosta ha preso fuoco nelle immediate vicinanze di un capannone. Le fiamme hanno coinvolto la cabina dell’autocarro e si sono poi estese anche al cassone posteriore, carico di semilavorati in legno.



L’allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con un’autopompa e un’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportati da un’autopompa e un’autobotte arrivate dal distaccamento di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Presente anche il funzionario di guardia del comando di Pordenone.

Le fiamme partite dal vano motore

Quando le squadre sono arrivate sul posto, la cabina del camion era già avvolta dalle fiamme. Secondo quanto emerso, il rogo sarebbe partito dal vano motore, per poi propagarsi al retro del mezzo, dove si trovava il carico di materiale in legno.



L’intervento dei Vigili del fuoco è stato determinante per evitare conseguenze più gravi: le operazioni di spegnimento hanno infatti impedito che l’incendio si estendesse al capannone vicino, che non ha riportato danni



Una volta spento l’incendio, i soccorritori hanno proseguito con la bonifica delle parti bruciate e con la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dal rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza.