Il Capodanno dei single a Lignano Sabbiadoro.

Capodanno 2024 all’insegna di chi vuole divertirsi facendo nuove conoscenze e, perché no, strizzando l’occhio al buon vecchio Cupido. L’iniziativa prende il nome di “Capodanno dei single“, un veglione dedicato a chi vuole rimettersi in gioco, senza limiti di età, che verrà ospitato all’ Hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro e che è stato organizzato da Angela Bucchini, che ne è l’ideatrice.

“È il dodicesimo anno consecutivo che organizzo il capodanno per le persone che hanno voglia di fare nuove conoscenze e rimettersi in gioco“, spiega Angela. Mentre gli anni scorsi infatti il veglione prendeva vita nella maestosa Villa Manin di Passariano, quest’anno la location marittima ha avuto la meglio, in quanto centro nevralgico tra Veneto e Friuli.

“Dopo la pandemia c’è molta solitudine e mi rendo conto che le persone hanno estremo bisogno di socializzare – prosegue Angela- in tutti questi anni ho conosciuto molta gente, dai trenta agli ottant’anni, c’è la voglia non solo di trovare un partner, ma anche di creare rapporti umani che sono andati via via sempre più a diradarsi“. Al momento c’è già più di qualche prenotato per la serata al Columbus, che promette essere di grande impatto umano. “Le tavolate saranno da dieci persone e dividerò i presenti in base all’ età, di modo che durante la serata si possano trovare quanti più punti in comune possibili” ricorda Angela.

Il programma della serata.

La serata si svolgerà con il tipico cenone composto da aperitivi, antipasti, primi, secondi, dessert e tutto ciò che concerne i festeggiamenti di fine anno e, per chi vorrà, ci sarà anche la possibilità di pernottamento. Un’ occasione per sentirsi in una grande famiglia, dove, come vuole precisare l’ideatrice “Siamo nel secolo delle comunicazioni e non comunichiamo più con nessuno”.