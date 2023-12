A Udine si cercano testimoni.

Si è scontrato con un’auto a Udine e dopo l’incidente è fuggito. E’ successo ieri, 7 dicembre, intorno alle 15 e 30 all’incrocio tra via Gorizia e via Caccia.

L’incidente è accaduto al centro dell’incrocio tra una Fiat 500 nera che stava percorrendo via Gorizia in direzione del centro e un’altra vettura, presumibilmente una Peugeot forse 207 di colore chiaro (bianco o argento chiaro, targa sconosciuta) che percorreva via Caccia proveniente da via Planis – via D. Simonetti. Subito dopo l’urto, dopo aver rivolto qualche parola al conducente della Fiat 500 si è dato alla fuga imboccando via Gorizia in direzione Piazzale Del Din.

Eventuali testimoni possono rivolgersi alla Sala Operativa della polizia locale di Udine allo 04321272329.