Centro estivo a Lignano: quest’anno si parte in anticipo

Il Centro estivo a Lignano partirà il 17 giugno.

Il Centro estivo di Lignano Sabbiadoro che da quest’anno inizierà in anticipo, già da lunedì 17 giugno, solo pochi giorni dopo la chiusura dell’anno scolastico. “Una novità importante – commenta l’Assessore alle politiche sociali, Alessio Codromaz in una nota – per un servizio che si pone come obiettivo quello di sostenere le famiglie impegnate nell’attività stagionale e di regalare un tempo di qualità ai bambini”.

“Per definire il programma – prosegue – abbiamo lavorato in sinergia con il Comitato Genitori, portavoce delle richieste dalle famiglie e con l’Istituto Comprensivo “Carducci” per i locali dove svolgere le giornate del Centro estivo che quest’anno inizieranno prima, già alle 7.30 del mattino, fornendo così un supporto a chi deve essere al lavoro molto presto. Con questa modifica, unitamente alla possibilità, su richiesta, di frequentare il centro anche nella giornata di sabato, abbiamo inteso fornire una chiara risposta ai bisogni espressi con forza dalla nostra comunità”.

Per quanto riguarda le tariffe, come precisa l’esponente di Giunta, “sono rimaste sostanzialmente invariate, grazie all’importante abbattimento praticato a monte dall’Amministrazione comunale e, come ci hanno confermato i genitori, sono estremamente più favorevole rispetto ad altri territori simili al nostro”.

Il programma del Centro estivo e tutte le indicazioni utili all’iscrizione e alla partecipazione sono state illustrate nel corso di un incontro, promosso dall’Assessorato alle politiche sociali, “numerosi i genitori presenti e collegati da remoto – riferisce Codromaz – un pubblico attento e interessato che non ha mancato di porre domande e richieste di chiarimento, puntualmente evase”.