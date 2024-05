Chef Kevin con Pinetabeach porta in spiaggia a Lignano il menù del Friuli

I sapori del Friuli direttamente in spiaggia a Lignano.

I sapori del Friuli conquistano la spiaggia di Lignano Sabbiadoro. A partire da questa estate i turisti e non solo potranno assaggiare le eccellenze gastronomiche della regione direttamente fronte mare. Grazie allo chef nostrano Kevin Gaddi, volto delle tv, in diverse trasmissioni anche all’esterno, e ambasciatore del gusto e del marchio “Io sono Fvg”. Ed è proprio sposando i prodotti con il noto marchio regionale, che chef Gaddi ha realizzato per i locali di Pinetabeach, i principali chioschi e ristoranti dei 13 uffici della spiaggia di Sabbiadoro, gestiti da uno dei soci, Tiziano Fagiani, un menù speciale con i sapori del territorio. Si tratta di quattro diversi panini, per una pausa pranza veloce, ad un vero proprio percorso, che parte dall’antipasto fino al dolce, con tanto di abbinamento dei vini.

I panini tipicamente friulani sono serviti con il frico di Pezzetta, pomodoro e insalata, oppure con la trota di Friultrota, condita con l’Asperum balsamico di Midolini e le mele verdi di Pomis, il panino con il prosciutto crudo di San Daniele di Prolongo e la mozzarella della latteria Montanari e, infine, l’hamburger di pezzata rossa friulana e il formadi frant aromatizzato al cren. Un tripudio di sapori con prodotti 100 per cento friulani a marchio “Io sono Fvg”.



Una filosofia portata avanti anche nel menù più strutturato, che parte con un mix di formaggi di Pezzetta d’antipasto, per proseguire con i Cjarsons di Raviolo factory come primo, il frico di Pezzetta per secondo e come dolce una crostata con la marmellata di FigoMoro di Caneva. Il tutto abbinato con i vini della cantina Specogna.



La promozione del Friuli in spiaggia non termina qui. Sono in programma, infatti, sei serate a tema sempre con i prodotti a marchio “Io sono Fvg” per scoprire le eccellenze del territorio. Si parte il 6 giugno, al Pineta Beach, con una degustazione a numero chiuso dei cocktail realizzabili con i distillati Nonino in abbinamento con alcuni piatti speciali. “In Friuli abbiamo degli ottimi prodotti che hanno tutte le caratteristiche per competere a testa alta a livello internazionale. Quest’iniziativa vuole essere anche un incentivo per le varie aziende e un riconoscimento del loro grande valore”, spiega chef Gaddi. Se l’esperienza di Lignano sarà, come prevedibile, un successo, il menù del territorio sarà presto esportabile anche a Grado.