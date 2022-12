Cigno ferito recuperato e portato in salvo a Lignano

Il cigno è stato portato in una struttura

È stato recuperato e portato in salvo, nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 29 dicembre a Lignano, un cigno ferito. L’animale, che si trovava in zona Punta Faro, era stato avvisato già nel pomeriggio da numerosi turisti, che ne hanno dato l’allarme.

“Nel pomeriggio di oggi il personale Lisagest era impegnato ad imbastire il palco e le strutture per la serata di San Silvestro – spiega Manuel Rodeano, presidente Lisagest – quando, dopo varie segnalazioni date da alcuni turisti, si è recato a Punta Faro per verificare le condizioni del cigno“.

“Sono quindi scattate immediatamente – continua Rodeano – le segnalazioni al corpo forestale regionale che, assieme al corpo veterinario ASU FC, sono intervenuti ed hanno portato in salvo l’animale“. Il cigno è stato portato in salvo in una struttura idonea per verificarne le reali condizioni di salute ed escluderne ferite o malattie, dopo di che, una volta terminato il periodo di osservazione, verrà portato in un centro di recupero per la fauna selvatica. A pochi metri, un altro esemplare purtroppo trovato già privo di vita.