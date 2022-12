Un’insegnante del Friuli sul calendario di Miss Mamma Italiana

C’è anche un’insegnate del Friuli nel calendario di Miss Mamma Italiana. Si tratta di Ruzanna Abovian 37 anni, insegnante di inglese di Brugnera e mamma di Alisa di 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana in Gambe 2022”.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti e giunto quest’anno alla sua 30° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme ed è riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni, quello di quest’anno è il 20° calendario (il primo fu realizzato nel 2003).

Per il calendario il look delle mamme è stato curato da professionisti che da anni lavorano nel mondo dello spettacolo, sotto la supervisione di Roberto Foschi, il consulente di immagine del concorso. Alla presentazione del Calendario sono intervenute le Mamme Miss, Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, gli Amministratori del Comune di Bellaria Igea Marina gli Assessori Floriana Grillo ed Adele Ceccarelli e la Presidente del Consiglio Comunale Cristina Zanotti e Paolo Borghesi Presidente della Fondazione Verdeblu. Intanto proseguono le selezioni, le cui Finali per l’anno 2023 si svolgeranno a Bellaria Igea Marina, dal 7 all’11 settembre 2023.

Ma andiamo a conoscere, mese per mese, le protagoniste del Calendario 2023 di “Miss Mamma Italiana”: