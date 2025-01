A Lignano Comune e scuole insieme contro la violenza di genere

L’iniziativa a Lignano contro la violenza di genere.

Non solo il 25 novembre, ma un impegno costante, contro la violenza di genere, “perché non si può pensare di fare sensibilizzazione solo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ci deve essere un impegno che si snoda lungo tutto l’arco dell’anno”.

Sono le parole dell’Assessore alle pari opportunità del Comune di Lignano Sabbiadoro, Marina Bidin, ideatrice di un’iniziativa sostenuta da BIRD la società che si occupa di mobilità lenta, per promuovere il numero antiviolenza 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, riprodotto su una borsa di tela donata alle insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Lignano Sabbiadoro.

“Un’iniziativa simbolica e di grande valore che abbiamo la volontà di estendere con azioni mirate alle altre scuole, perché diffonde la conoscenza di un riferimento sicuro al quale possono rivolgersi tutte le donne che subiscono abusi o si trovano in situazioni di pericolo”, commenta Bidin.

“Il nostro obiettivo – dichiara l’assessore alle pari opportunità – è quello di mantenere alta l’attenzione su un tema cruciale come la violenza di genere. La consegna di queste borse, veicoli di sensibilizzazione, costituisce un invito a tutte le insegnanti, figure fondamentali nella formazione dei più giovani, a farsi portatrici di un messaggio di rispetto, uguaglianza e prevenzione”.

Sulle borse, scelte appositamente di un colore rosso vivo, è riportato anche un viso di donna, simbolo adottato da alcuni anni dal Comune per contraddistinguere le iniziative organizzate contro la violenza di genere. E vanno in questa direzione le diverse attività promosse dal Comune, con la collaborazione delle associazioni del territorio e in particolare il corso di autodifesa femminile, che sarà presentato il prossimo 20 febbraio. Le lezioni inizieranno il 25 febbraio.