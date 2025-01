Terza corsia, al via la demolizione del cavalcavia: le chiusure in A4

Sull’autostrada A4 la demolizione del cavalcavia di via Vittoria a Cessalto.

E’ tutto pronto per la demolizione del cavalcavia di via Vittoria a Cessalto. L’abbattimento ricade nei lavori per il rifacimento dei dieci manufatti sovrappassanti l’autostrada A4 (Venezia – Trieste) nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro, con un quadro economico complessivo di investimento di circa 83 milioni di euro, finanziato interamente da Autostrade Alto Adriatico.

Si tratta del terzo cavalcavia oggetto di demolizione, dopo quelli di Pradipozzo-Lison (nel comune di Portogruaro) e di via Gonelle (comune di Cessalto). Per altri tre manufatti (via Callunga a Cessalto, via Grassaga a San Donà di Piave e via Paludi ad Annone Veneto), tutti in affiancamento a quelli esistenti, si stanno già svolgendo le attività propedeutiche alla loro costruzione.

Insomma, continua, secondo il cronoprogramma, il cantiere di opere che ricadono nella competenza del Commissario per l’emergenza dell’autostrada A4. I dieci manufatti saranno già predisposti ad accogliere successivamente l’allargamento delle carreggiate. Costruendo prima i manufatti di scavalco all’autostrada sarà infatti più semplice e veloce “srotolare” successivamente il nastro d’asfalto della terza corsia tra San Donà di Piave e Portogruaro, circa 25 chilometri, oggetto di un bando di gara in corso con un quadro economico da 870 milioni di euro.

I lavori e le chiusure.

Riguardo all’abbattimento di via Vittoria a Cessalto, le operazioni si svolgeranno dalle ore 20,00 di sabato 1 febbraio alle ore 08,00 di domenica 2. In questa fascia oraria verranno chiusi i seguenti tratti: autostrada A4 tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste; autostrada A4 tra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e Cessalto in direzione Venezia; autostrada A28 tra lo svincolo di Portogruaro e l’allacciamento con la A4 in direzione Venezia e Trieste. In particolare, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portogruaro per chi transita in A28 (provenienza Conegliano) si necessaria per l’installazione di un nuovo portale segnaletico in prossimità delle rampe che dalla A28 immettono il traffico sulla A4 in entrambe le direttrici di marcia.