A Lignano torna la Corsa delle Rose: il programma e i percorsi

La Corsa delle Rose a Lignano.

Divertimento, condivisione, solidarietà. Domenica 16 aprile torna la Corsa delle Rose, manifestazione podistica aperta a tutti che si svilupperà nel cuore di Lignano Sabbiadoro.

Per la Corsa delle Rose si tratta della quarta edizione e anche quest’anno, come già nel 2022, la manifestazione andrà a collocarsi all’inizio della primavera, diventando uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nella rinomata località balneare friulana.

Gli organizzatori – il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, la Onlus Lignano in Fiore, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village – l’hanno pensata come una corsa dedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta a tutti: uomini e donne. L’obiettivo? Superare per la prima volta i mille partecipanti, dopo che l’anno scorso i partecipanti all’evento furono ben 900.

I percorsi.

I due percorsi, 5 e 9 km, scatteranno da piazza Marcello d’Olivo, in località Pineta, e toccheranno molti dei luoghi più caratteristici di Lignano Sabbiadoro: dal lungomare al centro cittadino. Ogni partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, praticando il Nordic Walking e il Fit Walking. Il tutto, nella più assoluta libertà.

Divertimento e spensieratezza sono le parole d’ordine della Corsa delle Rose. Ma l’evento rappresenta anche un’importante occasione di solidarietà: il ricavato della Corsa delle Rose, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine.

Come iscriversi

Le iscrizioni? Online attraverso la piattaforma ENDU sino al 15 aprile, oppure recandosi in uno dei punti d’iscrizione che rimarranno attivi dal 10 marzo all’11 aprile: il negozio Dana Sport di Ajello del Friuli (via Petrarca 16, ore 9/19), la sede LILT di Udine (Via Francesco di Manzano 15, il martedì dalle 9.30 alle 12.30), la sede della Onlus Andos di Udine (Via Armando Diaz 70, il mercoledì dalle 15 alle 18), il negozio MioMio Run di Pordenone (via Treviso 3, ore 10/19). Le iscrizioni riapriranno poi sabato 15 e domenica 16 aprile, sino a poco prima della partenza, al Pala Pineta di Lignano Pineta.

La quota d’iscrizione? Appena 12 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini con meno di 8 anni. L’iscrizione dà anche diritto alla bellissima t-shirt ufficiale dell’evento, ad una sacca sportiva e ad altri gadget.

Domenica 12 marzo la Corsa delle Rosa sarà presente con uno stand promozionale, dalle 10 30 alle 15, alla Festa delle Cape, tradizionale evento enogastronomico in programma in Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Pineta, e per tutta la mattinata alla Marcia dei Castelli di Susegana (Treviso).