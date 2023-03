Cede una parte del ponticello a Udine, modifiche alla viabilità

Senso unico alternato in via Veneto a Udine.

A seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un residente in merito al possibile cedimento di un elemento del ponticello che copre la roggia interrata in via Veneto a Udine, tra il civico 219 e via Vicenza, è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforizzato.

Saranno effettuati opportuni approfondimenti della sottostruttura, ma al momento si consigliano percorsi alternativi, soprattutto negli orari di punta. La segnaletica verrà progressivamente potenziata sulla base delle necessità che emergeranno nei prossimi giorni.