Le discoteche Mr.Charlie e Kursaal di Lignano.

In quasi tutta Italia le discoteche riaprono grazie alla zona bianca e a colpi di ordinanze, ma in Friuli Venezia Giulia restano in silenzio. Le discoteche dei luoghi più gettonati per la movida estiva rimangono, infatti, ancora chiuse e non sanno nemmeno se riapriranno.

La riapertura incerta.

Come fanno sapere chiaramente dal Kursaal DiscoClub di Lignano. “La nostra discoteca per il momento rimarrà chiusa – rispondono dal locale -. Si pensa di aprire verso metà luglio, ma non è sicuro. Dunque per il momento rimaniamo aperti tutta la settimana durante il giorno fino alle 18 con il bar e la piscina al Kursaal Pool Bar”.

L’atmosfera che si preannuncia è decisamente diversa da quella dell’anno scorso. Nonostante il Cts abbia concesso l’apertura dei locali all’aperto, a condizione che l’ingresso sia regolato dal possesso del green pass e con una capienza massima del 50% compreso il personale dipendente.



Regole che, però, non hanno dissipato i dubbi dei gestori, in attesa di un decreto o di un’ordinanza che possa fare chiarezza. Lo ribadisce, con un pizzico di amarezza, anche Adriano Cerato, titolare del Mr. Charlie, altra nota discoteca della località di mare. “La nostra riapertura è incerta e dipenderà dalla limitazione o meno della capienza – dice -. La cosa scandalosa è che ancora non sappiamo nulla e speriamo di non fare la fine degli operatori della montagna dello scorso inverno”.

