Epifania a Lignano, dalla Regina delle Befane al Pignarûl

Gli eventi per l’epifania a Lignano.

L’appuntamento con l’Epifania in riva al mare a Lignano Sabbiadoro inizierà nel primo pomeriggio di domenica 5 gennaio, alle 15.30 con lo spettacolo di magia dell’Officina del Natale in Parco San Giovanni Bosco, per proseguire alle 17.30 in spiaggia, all’altezza dell’Ufficio 7, dove, dopo l’arrivo della Befana dal Mare con tanti dolci per tutti i bambini presenti, sarà acceso il Pignarûl o Foghera, il classico falò di presagio, ogni anno realizzato con cura e maestria, raggiungendo l’altezza di una decina di metri.

E attorno al fuoco si festeggerà con bevande calde e la pinza, il dolce tradizionale di questa festa, grazie alla collaborazione del Gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro, in attesa di capire la direzione del fumo e trarre gli auspici in base a un tradizionale detto «se il fum al va a soreli a mont, cjape il sac e va pal mont, se il fum al va de bande di soreli jevât, cjape il sac e va al marcjât», ovvero se il fumo va a ovest, prendi il sacco e va per il mondo, se il fumo va a est, prendi il sacco e va al mercato.

Il classico appuntamento con la tradizione e il divertimento che a Lignano si ripete da circa quarant’anni, è inserito nella programmazione di Natale d’A…Mare, promossa dall’amministrazione comunale con Li.sa.gest. e le associazioni locali, ancora in questi giorni in corso sia a Pineta, nella zona di piazza del Sole che a Sabbiadoro, tra piazza Fontana, via Tolmezzo e Parco San Giovanni Bosco, con la pista di ghiaccio, le iniziative per i più piccoli e le casette del villaggio del gusto.

“Queste settimane sono state un momento di identificazione per una comunità che vive di turismo e per ritrovarsi, un’occasione anche per dedicarsi con grande generosità al volontariato e al sociale – commenta Donatella Pasquin, consigliera delegata alla cultura – la programmazione di Natale d’A…Mare riesce a coniugare tutto questo, promuovendo la località e offrendo diverse occasioni di attrazione e svago per le tante persone che scelgono Lignano d’inverno, per una visita o per trascorrere qualche giorno di vacanza“.

Il Raduno delle Befane.

Intanto ieri a Pineta un’anteprima dell’Epifania, con il Raduno delle Befane, iniziativa promossa dalla Pro Loco Enjoy Lignano che ha registrato una buona presenza di pubblico intrattenuto dallo spettacolo del Twirling Lignano e del Centro Cinofilo Zampamica e incuriosito, in particolare, dalla prima edizione del concorso per l’elezione della Regina delle Befane. Una decina le partecipanti e tra loro la designata, una simpatica ottantenne, premiata dal vicesindaco di Lignano Sabbiadoro, Manuel Massimiliano La Placa e dall’assessore alle attività produttive Liliana Portello. Da loro un grazie alle attività commerciali che hanno messo a disposizione i premi per le partecipanti, tutte davvero simpatiche e cariche di un contagioso entusiasmo.