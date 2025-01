Cade strattonata dal cane: soccorsa una donna a Nimis

La donna era a spasso con il cane.

Tra le 10.30 e le 11.30 in località Ramandolo la stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta assieme all’elisoccorso regionale, all’ambulanza, ai Vigili del Fuoco per soccorrere una donna di 56 anni residente nella zona infortunatasi in un pendio boschivo sotto il paese di Nimis.

La donna, che era a spasso con il cane, è stata strattonata all’improvviso e cadendo si è procurata una forte distorsione al ginocchio. I soccorritori, squadre di terra e equipe dell’elisoccorso, hanno collaborato per imbarellarla e imbarcarla a bordo con il verricello per consegnarla all’ambulanza.

Tra le 14.50 e le 15.30 c’è stata anche una attivazione per la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza da parte di Sores per il mancato rientro di una donna a Valbruna. Allarme dato dal marito che la attendeva e non riusciva a raggiungerla. La signora, escursionista esperta, era diretta sul Monte Acomizza. Poco dopo l’attivazione si è riusciti a contattarla e ad apprendere che era tutto a posto ed era in rientro.