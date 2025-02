Gli eventi della stagione a Lignano.

La società Lignano Pineta conferma, per la stagione 2025, il suo impegno nel rendere la località una destinazione accogliente e dinamica, capace di unire cultura, benessere, sport e tradizioni gastronomiche in un mix unico di eventi che da sempre rispondono alle aspettative di turisti e richiamano visitatori anche fuori stagione.

Con un calendario ricco di appuntamenti “ci impegniamo a regalare esperienze da vivere, passo dopo passo, evento dopo evento, a turisti e residenti grazie anche ai numerosi preparativi già in essere – commenta il presidente Giorgio Ardito – . Il nostro personale è infatti già operativo con i lavori di manutenzione del verde pubblico, garantendo la cura delle strade e degli spazi di interesse comune come Piazza Marcello D’Olivo, cuore pulsante di molte attività, pronta a ospitare il primo grande evento della stagione: la tradizionale Festa delle Cape, prevista nel secondo e terzo fine settimana di marzo, che come sempre darà il via all’estate lignanese con i sapori del mare e della tradizione locale, portata avanti dall’Associazione Pescatori Sportivi al Mare“.

Per gli amanti del benessere poi, la società Lignano Pineta ha già confermato l’impegno a riproporre in forma totalmente gratuita gli appuntamenti mattutini dello Yoga, della Camminata metabolica, del Forest Bathing in pineta, del Nordic e water Nordic Walking in riva al mare con istruttori certificati. Non mancherà poi il sostegno e la partecipazione a gare podistiche come la Corsa delle Rose del 6 aprile, la colorata Holi Run il 26 luglio, l’ottava edizione del Triathlon Sprint memorial Renzo Ardito il 26 aprile e l’International Triathlon l’11 e 12 ottobre.

Ma anche coloro che sono amanti della cultura, attualità ed economia, vedono già riconfermati i tradizionali Incontri con l’autore e con il vino e le cene con gli autori del giovedì, gli approfondimenti di economia sotto l’ombrellone: incontri con esperti e studiosi di caratura nazionale, da cui hanno preso forma impegni e attività di economia circolare e della creazione della prima Comunità energetica rinnovabile, ora diventata realtà.

Senza dimenticare l’imperdibile appuntamento con L’incendio del Mare e Renato e Carlo Pontoni (Ceghedaccio) per Aspettando i Fuochi il 16 agosto, le cene enogastronomiche sulla terrazza del bagno 3 – bandiera inglese organizzate in collaborazione da Pineta Beach con la guida Vini Buoni d’Italia, per presentare i migliori prodotti regionali a marchio Io Sono FVG. Ritorneranno anche la rinomata Festa in bianco sulla spiaggia di Pineta, le serate con DJ, cover band e ospiti organizzate dal Tenda Bar.

Un calendario pensato per rispondere alle diverse aspettative di intrattenimento, che coinvolge anche bambini e ragazzi con il Camp d’inglese e le attività di animazione e sportive organizzate da vivere sulla spiaggia. Spaziando tra eventi, appuntamenti e intrattenimento, la società Lignano Pineta conferma il suo impegno a valorizzare il territorio e a creare un mix unico tra natura, eventi e tradizione, per rendere il soggiorno a Lignano un’esperienza unica.