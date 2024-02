Gli eventi di marzo a Lignano.

Un mese di marzo ricco di eventi: ogni fine settimana una manifestazione per soddisfare le esigenze di divertimento dei visitatori di Lignano Sabbiadoro. Sarà una vera e propria anteprima della stagione turistica. Prelibatezze culinarie dolci e salate, maschere e sfilate, il mondo della nautica in vetrina, sono i dettagli di quattro settimane di festa che non potevano che iniziare con uno degli eventi simbolo della città.

La festa delle Cape.

Da sabato 2 marzo torna la Festa delle Cape, organizzata dall’associazione pescatori “Al Mare”. Dalle 11 alle 22 di sabato e domenica e poi di nuovo il 9 e il 10 marzo, in piazza Marcello D’Olivo sarà possibile degustare diverse specialità ittiche, sapientemente preparate dai volontari dell’associazione che come da tradizione devolverà in beneficienza il ricavato della manifestazione, giunta quest’anno alla 38esima edizione.

“La Festa delle Cape è una storica iniziativa nata da un’idea dei pescatori locali per far conoscere ai visitatori la tradizione enogastronomica di Lignano Sabbiadoro. Una vera e propria celebrazione dei sapori e dell’identità lignanese», commenta Massimo Brini, delegato comunale al turismo.

«Lignano è oramai una meta ricercata anche fuori stagione e un mese di marzo così lo possiamo davvero definire l’anteprima di una stagione che si preannuncia altrettanto scoppiettante in termini di eventi e manifestazioni» aggiunge Brini.

Puro cioccolato festival.

Quanti vorranno abbinare un po’ di dolce ai gusti della tradizione, da venerdì 8 a domenica 10 marzo, in piazza del Sole, potranno trovare nell’ambito di “Puro cioccolato festival”, stand di artigiani cioccolatieri, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo, ovviamente tutte a base di cioccolato. Un evento promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato alle attività produttive – in collaborazione con International Street Food.

Il Carnevale.

Per rendere ancora più ricco il mese di marzo, ci sarà anche una coda del Carnevale, la festa più pazza dell’anno, che domenica 17 marzo a partire dalle 15 animerà le vie di Pineta (partenza e arrivo in piazza Marcello D’Olivo). L’evento realizzato in collaborazione con il Carnevale di Concordia Sagittaria, vedrà sfilare maschere e carri allegorici provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia.

Lignano Boat Show.

E se è vero che “chi vive il mare non pensa ad altro”, per tutti gli appassionati del diporto e non solo, sabato 16 e domenica 17 riapre il “Lignano Boat Show”, la più importante fiera della piccola nautica da diporto dell’Alto Adriatico, giunta alla sua sesta edizione. La fiera, a ingresso gratuito, dedicata interamente alla passione per il mare e al tempo libero, si svolgerà lungo la Darsena Porto Vecchio anche nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo. Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 18.30 in tutte e quattro le giornate: in esposizione gommoni, barche, caccia pesca e tanto altro, accompagnati da stand enogastronomici e musica.