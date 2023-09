Gare, sport e non solo: il settembre di Lignano fa il pieno di eventi

Lignano Sabbiadoro si prepara a diventare un’oasi di gare ed eventi sportivi. A partire dal 14 settembre, infatti, atleti e appassionati provenienti da tutto il mondo si riuniranno per gareggiare in una serie di competizioni in diverse discipline: dal ciclismo ai motori, dalla corsa alla vela, dal nuoto al triathlon. Un’occasione per sportivi, atleti e spettatori di vivere non solo le gare ma anche l’immensa spiaggia color oro, il mare e il paesaggio della laguna che caratterizzano in modo esclusivo la splendida località balneare affacciata sull’Adriatico, da sempre vocata all’attività sportiva.

Italian Bike Week, una festa a tutto motore

Dopo il successo della precedente edizione, ritorna da giovedì 14 a domenica 17 settembre l’Italian Bike Week, la Grande Motor Fest di fine estate con un’Area Demo Ride dedicata agli appassionati di moto in stile Adventure e Off-Road.

Tante le iniziative in programma all’Off Road Arena: una superficie di 155.000 m² su cui si sviluppano percorsi dedicati al cross e all’enduro, il ‘ring’ in cui scenderanno in pista professionisti, amatori e anche piloti in erba. L’Area Demo Ride, invece, permetterà ai partecipanti di provare le ultime novità nei settori Off-Road e Adventure, con la presenza “ufficiale” di 15 Case Moto.

Sempre a proposito di Enduro, andrà in scena anche quest’anno lo spettacolo suggestivo della Notturna Tassellata, la cavalcata ‘by night’ su 300 km su strade sterrate che porterà i numerosi equipaggi iscritti fino in Slovenia e ritorno. Meno impegnative, ma altrettanto coinvolgenti, le Adventure Ride organizzate da MV Adventure, tour esplorativi di una settantina di chilometri che si svolgeranno su percorsi on/off nei giorni della manifestazione.

Il cuore rimane Custom con il Custom Bike Show più storico d’Europa che vede customizer e preparatori di moto personalizzate provenienti da tutta Italia ed Europa. Non mancheranno inoltre al sabato sera la Saturday Night Parade, la sfilata di moto che animerà le strade di Lignano, e le auto americane con la 2^ U.S. Car on the Beach, nella domenica.

All’Area Luna Park, invece, ci sarà musica dal vivo, numerosi espositori e 15 stand di delizie gastronomiche internazionali da gustare oltre a tantissimi stand per tutti i gusti.

Aquaticrunner, un duello acquatico di resistenza

Ritorna a Lignano Sabbiadoro anche l’Aquaticrunner – Individual World Championship: la sfida di resistenza che combina nuoto e corsa in una competizione unica di oltre 27 km tra le località di Grado e Lignano.

Durante questa decima edizione, in programma sabato 23 settembre, saranno 250 gli atleti decisi a intraprendere questa avventura. Si tratta di 100 partecipanti provenienti dalla scorsa edizione, 100 atleti qualificati nel periodo tra il 2022 e il 2023 e 50 con credenziale sportiva. Il percorso attraverserà la suggestiva laguna che lambisce il confine tra le città di Lignano e Grado; qui gli atleti saranno chiamati ad affrontare 19 transizioni tra acqua e terra prima di arrivare alla tappa finale della Terrazza a Mare, simbolo iconico di Lignano che sorge come una conchiglia dall’acqua regalando una vista a 360 gradi sulla spiaggia e sul mare.

Regata della Laguna, una sfida sull’acqua

Domenica 1° ottobre, a partire dalle ore 9.00, ritornerà l’appuntamento con la Regata della Laguna, giunta alla sua tredicesima edizione. Si tratta di una competizione di canottaggio organizzata dal Circolo dei Canottieri, che vede sfidarsi quattro diverse categorie: allievi A maschile e femminile, allievi B1/B2 maschile e femminile, allievi C maschile e femminile e cadetti maschile e femminile nell’ambito della Regata Special Olympics. La gara si svilupperà su una distanza di 500 metri, con partenza in corrispondenza della via Lungolaguna Trento per terminare presso il Porto Casoni.

Bike Marathon, una corsa-spettacolo su due ruote

Il 7 e 8 ottobre sarà invece la volta della IX edizione di LBM – Lignano Bike Marathon, manifestazione diventata uno degli eventi ciclistici più importanti del Friuli Venezia Giulia. Il progetto, nato nel 2013 con l’obiettivo di portare una gara di mountain bike al mare, combina lo sport di alto livello alla promozione delle bellezze paesaggistiche di Lignano Sabbiadoro e dintorni. L’evento si aprirà sabato 7 con la Laroste Gravel: una popolare disciplina ciclistica che offre un’esperienza cicloturistica su lunghe distanze. Si tratta di un percorso di 120 km che toccherà luoghi suggestivi della bassa friulana partendo da Lignano e proseguendo sulla Ciclovia del Tagliamento e del Mar Adriatico fino a Marano Lagunare, per continuare poi verso Ariis e Rivignano e rientrare a Lignano seguendo gli argini lagunari.

Domenica 8 si entrerà nel vivo della manifestazione con la Marathon, gara competitiva di mountain bike sulla distanza di 62 km riservata ad atleti agonisti e amatori, e con l’eco pedalata non competitiva di 30 km aperta a tutti.

L’evento è organizzato dall’Asd Team ZeroBike con il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio della città di Lignano Sabbiadoro e di FVG Turismo.

Lignano International Triathlon, un’impresa tra le strade di Pineta

23-04-22 Lignano Sabbiadoro Triathlon Ph. Valter Parisotto

Il 14 e 15 ottobre le sfide sportive continueranno con l’11^ edizione del Lignano International Triathlon, un appuntamento che si svolgerà a Lignano Pineta e vedrà impegnati triatleti di livello nazionale ed internazionale. Saranno due gli appuntamenti principali: sabato 14 si terrà il Lignano Olympic Triathlon, competizione valida anche come Campionato Regionale FVG e che vedrà gli atleti sfidarsi nella frazione di nuoto in due giri per totali 1500m, quattro giri di bici per 38km su strade pianeggianti ed infine la frazione run di 10km per poi arrivare alla finish line in Piazza Marcello D’Olivo; domenica 15 ottobre, invece, sarà la volta di Lignano Sprint Triathlon, una gara che si articolerà per 750mt di nuoto, 19km di bike e 5km di corsa.

Punta Faro Cup, a vele spiegate verso l’avventura

In questo variegato programma di eventi sportivi a Lignano non poteva mancare anche la vela. Il 15 ottobre tutto sarà infatti pronto per la XVIII edizione della Punta Faro Cup, la regata velica d’altura classi open organizzata dallo Yacht Club Lignano. Si tratta di una veleggiata da diporto, aperta a tutte le tipologie di imbarcazioni d’altura. La gara partirà da Punta Faro, all’estremità della spiaggia dorata di Lignano Sabbiadoro, dove si incontrano le acque della Laguna di Marano e del Mare Adriatico, con percorso a triangolo a vertici fissi davanti alle acque di Lignano Sabbiadoro.

Campionato Autunnale della Laguna, velisti verso l’infinito e oltre

La vela a Lignano sarà protagonista anche nei mesi di novembre e dicembre. Le acque lagunari accoglieranno infatti uno degli eventi più emozionanti del calendario velico: il 34° Campionato Autunnale della Laguna. Questa prestigiosa competizione si svolgerà nelle giornate del 12, 19 e 26 novembre, con la finale programmata per il 2 dicembre. I principali porti di partenza e arrivo saranno Marina Punta Faro a Lignano Sabbiadoro e Marina Sant’Andrea a San Giorgio di Nogaro.

Durante la manifestazione, la laguna si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico ricco di adrenalina, con cinquanta imbarcazioni a vela e oltre 300 velisti pronti a sfidarsi per conquistare il trofeo. Si tratta di un evento ormai consolidato ma che continua ad avere successo, merito dell’energia e della passione dei partecipanti, degli organizzatori, delle comunità costiere e dell’esclusivo scenario paesaggistico che fa da sfondo alla competizione.