Le creazioni dell’atelier di Barbara Beltrame.

Duemila spose hanno indossato in questi ultimi dieci anni le sue creazioni di alta moda, uniche, pregiate e senza tempo. Qualità, unicità e fantasia hanno infatti fatto si che Barbara Beltrame, 50 anni, entrasse a gamba tesa nell’ olimpo delle imprenditrici d’alta moda specializzate in abiti da sposa. Con il suo atelier che si trova in via Torino, a Udine, ha stupito mano a mano tutta la clientela che si è rivolta a lei nel giorno più bello.

Talento innato e grande passione, Barbara è approdata nel mondo della moda nel lontano 2005 quando ha dato una svolta radicale alla sua vita “Fino al 2005 ho lavorato come impiegata e come barista, lavori totalmente diversi da ciò che sono oggi, ad un certo punto ho voluto inseguire i miei sogni“, confida Barbara. Era infatti il 2005 quando la donna iniziò a lavorare come modellista in un’azienda di abiti da sposa a Feletto Umberto, dove prestò la sua preziosa collaborazione per cinque anni. Nei due anni a seguire, Barbara collabora sempre come modellista per noti brand d’alta moda di abiti da sposa.

Nel 2013, il grande passo. Smessi i panni di modellista, la caparbia imprenditrice fa il grande salto e sbarca al timone del suo Atelier, Barbara Beltrame. “Fin da quando ero piccola giocavo con gli abiti che trovavo nel baule dei miei zii, ho appreso i segreti del lavoro osservando con attenzione, poi ho deciso di fare mie tutte le nozioni e di camminare con le mie gambe“, racconta l’imprenditrice, che si attornia di un valido team. “La nostra politica punta principalmente a fare sentire ogni cliente unica, noi disegnano e realizziamo gli abiti distinguendoci per la singolarità del design, che deve essere minuziosamente e diligentemente cucito su misura -spiega Barbara- ogni donna è un mondo a sé e noi regaliamo momenti incomparabili, quelli che accompagnano all’altare”.

Un successo, sia in Italia, sia all’estero. Ma non è tutto. Nasce infatti una vera e propria filosofia di vita, quella che Barbara e il suo staff chiamano “Mixology”, caratterizzata da vari capi spezzati ma in grado di ‘combinarsi’ tra loro e che danno la possibilità di esibire outfit diversi in un’unica giornata. “La qualità e l’originalità sono caratteristiche che non devono mai mancare, soprattutto quando si parla di manifattura artigianale, mi auguro fortemente che questi princìpi riemergano preponderanti tra gli imprenditori locali”, conclude Barbara.