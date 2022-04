Lignano si prepara per i primi eventi sportivi della stagione

Gli eventi a Lignano.

Anche l’avvio della stagione 2022 è contrassegnato dai grandi eventi sportivi che Lignano Pineta ospita ormai da alcuni anni, confermando un proprio ruolo di rilievo tra le mete privilegiate dagli organizzatori degli eventi, che scegliendo la Riviera Friulana incentivano un debutto di stagione da tutto esaurito.

Il mese di aprile vede già in calendario tre manifestazioni che nelle passate edizioni si sono confermate eventi di richiamo per centinaia di atleti: si comincia il 3 aprile 2022 con la terza edizione della Corsa delle Rose, a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Running Team di Conegliano, il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e la collaborazione della Onlus Lignano in Fiore e della società Lignano Pineta. L’iniziativa che aderisce alla campagna Nastro Rosa della Lega italiana per la lotta ai tumori, per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, si svolgerà su due percorsi di 5 e 9 chilometri, con partenza e arrivo in piazza Marcello D’Olivo; anche se dedicata alle donne la corsa sarà aperta a tutti.

Un doppio evento attende gli appassionati nel fine settimana del 23 e del 24 aprile 2022: si comincia sabato 23 con la Triathlon Sprint Gold – Memorial Renzo Ardito, gara intitolata alla memoria dello scomparso Renzo Ardito, imprenditore lungimirante e presidente dal 1979 al 2014 della società Lignano Pineta, che anche quest’anno collabora con l’Asd Triathlon Lignano Sabbiadoro alla riuscita dell’evento, di concerto con numerosi partner tecnici e commerciali. La gara è inserita nel circuito internazionale ed è valida per la FVG TriCu, gara regionale composta in tutto da sei date.

Domenica 24 aprile atleti schierati per la TriSpeedo Olimpic, gara di triathlon composta da una frazione “Run” di 10 km totali, una frazione “Swim” con partenza e arrivo dalla spiaggia fronte piazza Marcello d’Olivo e una frazione “Bike” è composta da quattro giri di un circuito di 9,60 km.

“Grazie all’organizzazione di questi eventi – commenta Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta – Lignano ha davvero scoperto una sua vocazione sportiva, supportata da una predisposizione naturale ad ospitare delle gare che trovano nella spiaggia, nel mare e nelle vie cittadine dei percorsi che sembrano creati ad hoc”.

(Visited 157 times, 157 visits today)