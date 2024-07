Un francobollo personalizzato per celebrare i primi 65 anni di autonomia amministrativa del Comune di Lignano Sabbiadoro. E’ l’omaggio voluto da Mimit e Poste Italiane per ricordare quanto avvenne il 21 luglio del 1959, con la pubblicazione del decreto legge che sancì il distacco della “frazione” di Lignano Sabbiadoro dal Comune di Latisana, per diventare ente autonomo.

La storia dell’autonomia di Lignano.

Un atto ufficiale, arrivato otto mesi dopo la rivolta pacifica attuata da un gruppo di lignanesi che nella notte del 5 novembre 1958 tagliarono le catene del ponte di Bevazzana, isolando il territorio di Lignano, proprio per manifestare tutta la volontà della comunità locale di rendersi amministrativamente autonoma.

E in quel gruppo di “rivoluzionari” primeggiavano l’allora parroco Don Mario Lucis, il medico condotto Emilio Zatti, Guido Teghil che poi divenne anche il primo sindaco di Lignano Sabbiadoro, i fratelli Virgilio, Bruno e Argelio Scarpa, albergatori e ancora Bruno Canova, i cugini Luigi, Elio e Mario De Minicis, Bruno Cocetta, Giuseppe Piccoli, Paolo Zen, Mario Pizzolitto, Giovanni Culaon, Attilio, Natalino Fanotto, Aldo Paretti, Giovanni De Filippis, Giovanni De Minicis, Pier Giorgio Tami, Renato Martin, Bepi Anzil, Massimo e Sergio Scudiero, Aldo Battistella, Bortolo Caoduro, Tiziano Zoccarato, Giovanni Serafin, Virgilio Sandri e Bruno Zanatta

La presentazione del francobollo dedicato a Lignano.

Domenica 21 luglio alle ore 10.00 al Centro Civico di via Treviso ci sarà la presentazione del francobollo seguita dalle operazioni di annullo postale (che proseguiranno fino alle 13), alla presenza del Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, di Pier Giorgio Dazzan del Circolo Filatelico Numismatico Lignanese, di Fabio Verza, referente Filatelia Area Nord Est di Poste Italiane e Tonino Di Gianantonio, dell’ispettorato territoriale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per l’occasione, grazie al materiale messo a disposizione dal Circolo Filatelico e Numismatico, all’interno del Centro Civico, è stata allestita un’esposizione dedicata alle cartoline postali omaggio alla località. In mostra anche il francobollo emesso nel 1988 dalle Poste Italiane con raffigurata la Terrazza a Mare il luogo simbolo della città, prodotto in 4 milioni di copie e quello emesso nel 2005 in occasione degli Eyof, il festival olimpico della gioventù europea (3,5 milioni le copie emesse), assieme alle decine di annulli postali voluti per omaggiare Lignano Sabbiadoro.

“L’iniziativa di domenica si intitola una Rotonda sul mare – spiega il sindaco, Laura Giorgi – e quando, mesi fa, Poste Italiane ci ha contattati per scegliere assieme l’immagine da riprodurre su questo nuovo francobollo celebrativo, abbiamo subito pensato al Faro Rosso, non potendo immaginare che una mareggiata lo avrebbe poi pesantemente danneggiato, limitandone per questa stagione turistica la sua fruizione. Non abbiamo comunque voluto cambiare immagine perché a quel faro, è fortemente legata la tutta la comunità e poi perché rappresenta bene la tenacia e il profondo amore per Lignano che ha mosso chi 65 anni fa ha voluto una Lignano Sabbiadoro indipendente, dimostrandosi davvero lungimirante. Auguriamo a questo nuovo francobollo – conclude il Sindaco Giorgi – di volare lontano, portando la bellezza della nostra Città nel mondo”.