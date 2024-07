Ragogna nel Cuore: 4 giornate di spettacoli, sport, gusto e musica

Torna l’appuntamento con Ragogna nel Cuore.

Il cuore pulsante di Ragogna si prepara ad accogliere una quattro giorni festival indimenticabile che celebra le eccellenze locali, l’impegno delle associazioni e il talento degli artisti. Dal 25 al 28 luglio, “Ragogna nel Cuore” offrirà una serie di eventi imperdibili, all’insegna del chilometro zero e dell’apertura verso il mondo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Ragogna nel parco festeggiamenti del capoluogo.

Il 25 luglio un’anteprima di presentazione, con una serata di spettacolo, vedrà la compagnia teatrale Robic intrattenere il pubblico con “I Rompiscatole”. A seguire, un saluto speciale da Caterina Tomasulo e la proiezione del film “C’è ancora domani”.

Il 26 luglio sarà dedicato allo sport, con l’inaugurazione della festa e la presentazione delle associazioni sportive del territorio con presentatore Daniele Paroni. Ospiti d’onore come Giada Andreutti, campionessa nazionale di bob e discobola, e Ermes Canciani, presidente FIGC-FVG, arricchiranno la serata. La musica sarà a cura di DJ Tore e DJ Cult, con un set di vinili esclusivo.

Il 27 luglio, “Serata del Gusto”, sarà un viaggio tra sapori e storie di cucina, con un aperitivo con DJ e la partecipazione di produttori locali. Riccardo Marcuzzi racconterà del piatto storico della Pro Loco Ragogna e Michela Urbano presenterà il nuovo piatto per la Pro Loco, mentre la musica e lo spettacolo saranno animati da Sabor Flamenco.

La festa culminerà il 28 luglio con la “Serata della Musica”, a partire dalla Magnalonga mattutina. L’area relax ospiterà cori e bande locali, con la partecipazione speciale del Satèn Ensemble. La serata si chiuderà con la Straballo Band e l’evento “Canta con me”, dove artisti locali si esibiranno in un’atmosfera di festa e condivisione.

“Ragogna nel Cuore è un evento che coinvolge l’intera comunità, dalle associazioni locali ai produttori, dai volontari agli artisti. Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi tre mesi per creare una festa che non è solo il risultato del lavoro della Pro Loco, ma che rispecchia i desideri e le voci di tutta la comunità” commenta la Presidente del sodalizio Sofia Andreutti. “Questa festa rappresenta una nuova chiave di lettura dei prodotti di Ragogna, rivisitando la proposta culinaria per renderla più interessanti e complete. Il nostro obiettivo è utilizzare e valorizzare tutti i prodotti dei nostri produttori, creando un’esperienza unica per tutti i partecipanti”.