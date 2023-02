I Franz Ferdinand arrivano in Friuli: il concerto a Lignano

Il concerto dei Franz Ferdinand a Lignano.

Con oltre 10 milioni di album venduti, 1,2 miliardi di stream, 14 dischi di platino, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti, i Franz Ferdinand sono una della più amate e influenti rock band del panorama alternative mondiale.

Nel 2022 hanno pubblicato “Hits to the Head”, il loro primo Greatest Hits album per celebrare 20 anni di grandi successi e di brani che fanno ballare e saltare il pubblico a qualsiasi latitudine: da Take Me Out a No You Girls, passando per Do You Want To, Ulysses, Love Illumination, This Fire, Can’t Stop Feeling e tantissime altre hit intramontabili.

Dopo il concerto evento tenutosi all’Alcatraz di Milano lo scorso novembre, a grande richiesta i Franz Ferdinand tornano in Italia la prossima estate per tre imperdibili date: l’unica nel Nordest della penisola si terrà il 31 agosto 2023 a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria, per la rassegna “Nottinarena” – organizzata da FVG Live e VignaPR – che oggi annuncia dunque il primo grande nome dell’edizione 2023. I biglietti del concerto saranno acquistabili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 17 febbraio.

Con questi concerti celebrativi la band indie rock scozzese è pronta a infiammare nuovamente il pubblico italiano. Dal vivo proporranno il loro primo Best Of che, oltre ai grandi successi della band, contiene anche gli inediti Billy Goodbye e Curious, in perfetto stile Franz Ferdinand, con sonorità pop e richiami art rock. Entrambe le canzoni sono state prodotte da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).

“È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price”, così dichiara il frontman per spiegare la scelta della scaletta.