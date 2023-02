La stazione di Palazzolo dello Stella sarà riattivata

I lavori alla stazione di Palazzolo dello Stella.

“I lavori per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Palazzolo dello Stella ad opera di Rfi porteranno alla riattivazione del servizio entro il 2024″. A dare la notizia, in una nota, il consigliere regionale Mauro Bordin (Lega), che aggiunge: “con un investimento di Rfi per 1,8 milioni di euro a Palazzolo dello Stella si punta a rendere nuovamente attiva la stazione lungo la direttrice Trieste-Portogruaro con la stima di servire inizialmente circa 20.000-22.000 passeggeri all’anno, numero che potrà ragionevolmente incrementarsi nel futuro”.

“Sono soddisfatto di questa novità, evidentemente il frutto del lavoro messo in campo in questi anni è finalmente arrivato grazie anche alla proficua sinergia con il sindaco Franco D’Altilia. Più volte – ricorda l’esponente del Carroccio – avevamo promosso e richiesto tavoli di concertazione con Rfi per manifestare la necessità di riattivare la stazione di Palazzolo dello Stella”.

“Nello specifico gli interventi previsti per questa fermata riguarderanno la riqualificazione dell’accessibilità attraverso l’innalzamento dei marciapiedi a quota 55 centimetri, il rifacimento dei rivestimenti, della pavimentazione, compresi i percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti laddove non presenti, e l’installazione di ascensori su ciascuna banchina. Inoltre – prosegue il leghista – sarà previsto l’adeguamento del sottopasso promiscuo esistente e la realizzazione di sistema di chiusura notturna per il controllo degli accessi ai marciapiedi e la realizzazione di un nuovo sistema di segnaletica ed illuminazione. Non mancherà la realizzazione di nuove pensiline a protezione dalle intemperie per i viaggiatori e recinzioni, il posizionamento di moderne obliteratrici e l’adeguamento della segnaletica di stazione oltre che del sistema di illuminazione e l’inserimento di nuovi arredi”.

“Questo servizio è molto atteso da parte della popolazione residente, pertanto non posso che essere pienamente soddisfatto dell’impegno assunto da parte di Rfi. Continueremo a monitorare la situazione – conclude Bordin – assicurandoci che tutto proceda nel migliore dei modi. Un ringraziamento sentito al governatore Fedriga, al già assessore regionale Pizzimenti che ha seguito con noi le diverse fasi e al personale della direzione regionale infrastrutture”.