Va al mare e lascia la finestra aperta: i ladri le svaligiano l’appartamento

Furto a Lignano Pineta.

Un furto in abitazione è stato messo a segno a Lignano Pineta nella mattina di ieri, martedì 26 giugno. Tra le 10 e le 13, ignoti si sono introdotti in un appartamento approfittando di una finestra del terrazzo lasciata aperta.

La vittima, una cittadina ceca in vacanza, ha subito un danno significativo: i ladri hanno portato via 5mila euro in contanti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Lignano che stanno indagando sull’episodio, cercando di individuare i responsabili.