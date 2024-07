Razzia dei ladri nell’appartamento di un turista: bottino da 20mila euro

Furto a Lignano.

Vacanza amara per un turista in villeggiatura a Lignano: il suo appartamento, in Lungomare Trieste, è stato infatti visitato dai ladri, che hanno messo a segno un furto dal bottino ingente. Secondo quanto denunciato alla locale stazione dei carabinieri dall’uomo, un 80enne originario della provincia di Brescia, i malviventi hanno colpito nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio.

Non ci sono apparenti segni di effrazione, ma in qualche modo i ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento e hanno portato via contanti per 120 euro, gioielli e due orologi (uno d’oro e uno d’argento, per un valore complessivo di 20mila euro.